Gobernadores opositores no irán a la reunión con el ministro de Economía

Los cuatro mandatarios locales de Juntos por el Cambio conversaron en la jornada de ayer por teléfono y consensuaron finalmente no participar de la convocatoria del Gobierno nacional para hoy miércoles. En este marco, Martín Guzmán brindará detalles sobre los avances de las negociaciones con el organismo internacional para arribar a un acuerdo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los tres gobernadores radicales, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, estuvieron de acuerdo en no participar de ese encuentro. En anteriores ocasiones, los mandatarios locales habían asistido a distintos espacios de diálogo con Alberto Fernández. De hecho, los tres radicales firmaron el consenso fiscal la semana pasada. Igualmente, remarcaron en reiteradas ocasiones que no aumentarán impuestos.



En esta oportunidad, los cuatro estuvieron de acuerdo en no asistir, ya que no quieren ser utilizados para una foto sin tener una presentación previa de los temas que se van a tratar. Casi todos los líderes opositores se mostraron a favor de un entendimiento con el FMI, aunque sostienen que es un tema que debe resolver el gobierno nacional luego de zanjar sus disputas internas. "No vamos a apoyar algo en lo que no esté de acuerdo Cristina Kirchner", sostuvieron en más de una oportunidad.

Además, se aguardaba el aval de esta decisión de toda la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Allí, además de los gobernadores, participan los presidentes de los partidos y referentes legislativos del espacio.

Mientras tanto, habrá otro ausente con aviso entre los gobernadores. El cordobés Juan Schiaretti envió una carta a Martín Guzmán en la que le avisa que no irá por "compromisos adquiridos con anterioridad". En representación de Córdoba estará Oscar González, presidente Provisorio del Poder Legislativo a cargo de la vicegobernación.

La reunión convocada por Guzmán será hoy miércoles a las 17 horas en el Museo del Bicentenario. Se espera que allí el ministro revele el estado actual de las conversaciones con el FMI y el posible acuerdo que se plantea para marzo próximo. Desde la Casa Rosada consideran que será clave contar con un acompañamiento opositor, ya que el acuerdo pasará por el Congreso.