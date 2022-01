Un error de organización le habría costado tiempo a Kevin en el Dakar

Sigue adelante la apasionante competencia del Rally Dakar en su edición 2022 por los desérticos paisajes de Arabia Saudita, con los ojos de los salteños puestos en su representante, Kevin Benavides, quien estuvo disputando la quinta etapa de la carrera en la cual, por un aparente error de la organización, perdió tiempo valioso.

El competidor de KTM logró ubicarse entre los primeros puestos de la quinta etapa del Dakar, hasta que un punto de control que “no estaba donde debería estar” le hizo perder entre “cuatro o cinco minutos”, criticando a la organización del rally por este inconveniente que lo retrasó en su travesía.

“Ha sido una etapa dura. He empujado hasta el final, venía muy bien, pero un punto de control no estaba donde debería estar y hemos tenido que buscar, salir del río, volver… he perdido cuatro o cinco minutos ahí”, comentó al llegar al campamento en declaraciones que reproduce Infobae.

“Al final por un error,que no es nuestro, uno pierde un montón de tiempo. Veremos si la organización dice algo respecto a eso, pero ellos nunca dicen nada…”, completó en medio de su frustración. Así, Kevin quedó octavo y avanzó un lugar en la clasificación general para ubicarse noveno. Su hermano Luciano Benavides (Husqvarna) culminó undécimo y es 19º en el global.

El dueño de la etapa fue el australiano Toby Price (KTM), que marcha segundo en la general. Franco Caimi (Yamaha) fue 13°; Paco Gómez, 57°, y Sebastián Urquía, 70°. La sexta etapa será entre Na’il y Riad.