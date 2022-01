Una mamá espera hace 5 años una casa donde vivir con su hija trasplantada

Belén, una madre soltera de 3 hijos, vive una desesperante situación, el 1° de febrero debe entregar la vivienda que alquila y no tiene donde ir. Su mayor preocupación pasa porque Abigail, su hija menor, tuvo un trasplante y requiere cuidados especiales y condiciones especiales para el lugar donde viva.

La mujer contó a Todo Salta Noticias que se le dificulta encontrar otro alquiler, teniendo en cuenta que debe ser si o si una casa y los requisitos de ingreso suelen estar lejos de lo que se ajusta a su bolsillo.

“No tengo donde ir a alquiler nuevamente porque la mayoría de los alquileres son con inmobiliaria, que te piden mes de alquiler, mes de depósito, más la comisión inmobiliaria. El pedido al IPV se generó ni bien ella se trasplantó, se hizo un pedido con certificado de discapacidad, certificado del INCUCAI, aun así la negativa hasta el día de hoy. Ya hace más de 5 años y seguimos en la misma. No podemos seguir esperando, yo ahora el 1° de febrero tengo que desocupar la casa”, dijo.

En este sentido, detalló que cuando tenía 3 meses de vida a Abigail la internaron por una bronquiolitis, sufrió una intoxicación metabólica tóxica que produce una falla hepática fulminante y fue traslada en código rojo a Buenos Aires, donde recibió el trasplante.

“Estuvimos internadas 3 meses y me dijeron que no puede ir a cualquier lugar, hay un pedido de una vivienda, es un derecho y una obligación que se nos de. El médico me dio a mí los papeles con todas las condiciones que ella tenía que estar. Todo eso se presentó. Hace 13 años que estoy anotada en el IPV pero hace 5 que tienen participación los papeles de Abigail”, expresó.

Mientras espera la adjudicación de una vivienda, necesita con urgencia conseguir alquiler de una casa cuyo baño esté conectado a la cloaca y no a un pozo. Quienes puedan colaborar con ella, pueden comunicarse solo por WhatsApp al 3875939134.