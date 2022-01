La inflación no da tregua ¿cómo hacemos para ganarle?

Los bolsillos argentinos vienen muy golpeados por la difícil situación económica y la inflación que no da tregua. Con este panorama, el economista Álvaro Pérez, explicó por qué sucede y brindó algunos tips en pos de ganarle.

En el programa Modo Avión por CNN Salta 94.7, detalló que la inflación es producto de una falta de confianza absoluta de los agentes económicos, el descreimiento total de las instituciones y un proceso sostenido de déficit fiscal.

“Partimos de un mal diagnóstico y por lo que se va hacia adelante no hay muchas esperanzas que la inflación vaya a descender de manera sistemática. La inflación no es un fenómeno provocado por la especulación, es una decisión exclusivamente política. Entonces, hasta que se no diagnostique bien, no vamos a poder salir de esa dinámica, no tiene que ver con el empresario, el consumidor comprando más barato”, dijo.

Pero entonces ¿Qué podemos hacer? Pérez aseguró que lo primero y principal es informarse y educarse, sobre todo de cara al momento en la que la sociedad decide, habitualmente en las elecciones.

“Hoy en el día a día ya con algunos pesos en el bolsillo, el principal desafío es ganarle a la inflación. Si sos inversor, será poder hacer que tus pesos rindan más que la inflación y hay un montón de herramientas. En el banco los plazos fijos UVA, en las bolsas los bonos que ajustan por inflación, las inversiones inmobiliarias, los Crowdfunding, se puede invertir con pocos pesos en proyectos inmobiliarios”, aseveró.

Por otro lado, consideró que hay que protegerse de las subas del dólar oficial. “está muy presionando y seguramente el FMI ante un eventual acuerdo va a pedir a Argentina que lo vaya liberando, que debe de subsidiar al importador. Si sos empresario, quizás lo mejor hoy es tomar deuda en pesos para licuar tu pasivo porque sabemos que Argentina es un país que beneficia al deudor”.

Asimismo, para los jóvenes, estudiantes o personas que tengan ganas de aprender, afirmó que es el momento para formarse y brindar servicios al mundo. “Siempre hay oportunidades, el tema es donde estas parado. Todos tenemos alguna forma de cambiar nuestra realidad y no sentir que solamente el que gobierna es el que decide tu futuro”, concluyó.