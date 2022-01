Sin pistas, ni avances, la joyería robada en pleno centro está a días de cerrar

Ha pasado casi un mes desde que se conoció el robo millonario que tuvo lugar en pleno centro de la ciudad de Salta, en una joyería de la Galería Continental, donde ladrones aprovecharon el silencio de la madrugada para pasar por la reja de acceso, romper la puerta del local y llevarse un botín en joyas, sin novedades a la fecha de los responsables o del paradero de lo sustraído.

En ese sentido InformateSalta dialogó con Carla Chagra, dueña de la joyería quien lamentó que la investigación no avance, que desde la Policía ya no les den respuestas y que inminentemente tenga que cerrar su local en esa galería.

“Se va a cumplir el mes del robo y todavía no hay nada, el jefe de la Brigada ya no me contestó un mensaje, no me responden las llamadas, llevo más de 10 días sin saber nada y absolutamente no hay nada”, aseveró la damnificada contando que tuvo la posibilidad de reunirse con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, pero sin buenas sensaciones.

“Nos reunimos con el ministro para que me diga que me quede tranquila, que ellos están haciendo mucho pero no se ve porque no se avanzó nada, fue un spot publicitario a futuro fantástico, según ellos estamos con reconocimiento facial más avanzados que China, pero todavía no pudieron sacar una patente”, reclamó subrayando que las cámaras de seguridad no pudieron aportar en la causa y que en cuestión de días se procedió con un hecho ocurrido en plaza 9 de Julio, pero en semanas no pasó nada con lo suyo.

“Ya nada me llama la atención, uno llega a pensar que hasta la Policía está prendida, ¡hablamos de la calle Balcarce!; los que viven en el primer piso ¿no escucharon que reventaron dos puertas?”

Carla sumó que aquellas pistas o datos que la gente le supo aportar del robo, fueron desestimadas por la Policía. Mientras tanto sería inminente el cierre de su joyería: “La dueña, que es muy amable, me dijo que si no puedo pagar el alquiler que me vaya, me iría el próximo martes”.

Algo que también lamentó fueron las repercusiones que tuvieron algunos comerciantes de la galería Continental que salieron a apoyarla. “Como se quejaron de la seguridad y de varias cosas, desde la administración les dijeron que si no se callan que se vayan de la galería, y no pedíamos nada extraordinario, solo seguridad”, puntualizó la vendedora.