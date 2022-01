Central Norte venció a Chaco For Ever

Por la tercera jornada del Cuadrangular de Verano que se realiza en Salta, Central Norte superó por la mínima diferencia a Chaco For Ever. El único gol del encuentro lo anotó Diego el “Sacha” Magno en la primera etapa.

Primera presentación del “cuervo” ante su gente en el inicio del 2022 y fue con victoria, con algunos refuerzos, dejando una buena impresión. El partido fue demasiado parejo. El gol del encuentro llegó a los 12 minutos tras una buena jugada individual de Gonzalo Ramírez, este habilitó a Diego Magno para que defina con total tranquilidad ante la salida del arquero rival y marcando el 1 a 0. Luego, en una jugada fortuita, el arquero Lucas Rodríguez chocó con un rival y tuvo que salir del campo para que ingrese Enzo Vásquez a quien demostró estar a la altura del arco del “cuervo”. Central pudo ampliar la ventaja, pero el disparo de Germán Lesman término estrellándose contra el travesaño. Los minutos restantes, Chaco For Ever intentó reaccionar, pero no pudo crear peligro. La primera etapa terminó con la victoria parcial del equipo salteño.

El complemento fue más de prueba para los dos equipos, ambos realizaron cambios y esto les sirvió para probar los jugadores que tenían a disposición. Por el lado del “azabache”, ingresó de gran manera Mauricio Suica el juvenil que proviene de San Lorenzo, quién dejó una gran imagen con los minutos que estuvo en el campo de juego, también Nahuel Carral sigue a paso firme, dejando en claro que va a pelear un lugar en el 11 titular. No hubo tiempo para más y Central Norte derrotó a Chaco For Ever por 1 a 0.

Buena presentación y debut en el cuadrangular de verano para el “Cuervo”, dejando buenas sensaciones de cara al futuro en lo que será su participación en el Torneo Federal “A”. Ahora, el equipo de Ezequiel Medrán disputará el próximo 8 de febrero el clásico frente a Gimnasia y Tiro.

