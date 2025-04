Mirtha se enojó y tuvo que frenar un cruce entre Echarri y Diego Sehinkman en su programa

Mirtha Legrand protagonizó un tenso momento este sábado en su programa. Todo ocurrió cuando la diva tuvo que hacer sonar su campanita para intentar frenar una discusión entre Pablo Echarri y Diego Sehinkman.

El debate se dio mientras el actor y el periodista debatían sobre política y las marchas. “Bueno, vamos a terminar, nunca se van a poner de acuerdo”, expresó La Chiqui para apaciguar la discusión.

"Echarri":

Por el cruce entre Pablo Echarri y Diego Sehinkman sobre la deuda de Argentina con el FMI pic.twitter.com/EyPpl9obCc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 20, 2025

En una parte del debate, Pablo y Diego hablaban sobre las manifestaciones frente al Congreso por el reclamo de jubilados. “¿Vos te acordás cómo rompían las baldosas para trozarlas y tirarlas a la policía?”, preguntó Sehinkman.

“De lo que me acuerdo son de los camiones y los volquetes con piedras para que eso sucediera”, respondió Echarri por su parte. Y agregó: “Colocarlos cuando va a haber una manifestación política parece un poco peligroso”.

“Había barrabravas rompiendo baldosas para tirarles a las fuerzas de seguridad”, indicó el conductor de Solo una vuelta más (TN). Por su parte, el actor acotó: “¿Y el policía con la imagen clara de cuando soltaba la (pistola) 9 milímetros?”.

En ese momento, Mirtha decidió intervenir. “¡Pongámonos de acuerdo, chicos!”, expresó ella mientras tocaba su campanita. “¡No me llevan el apunte!”, lanzó y pidió: “Ya está, cambiamos de tema. No nos vamos a poner nunca de acuerdo”.

Mirtha Legrand levantó su campana en medio del debate entre el periodista y el actor.

“Es bueno hablarlo”, comentó Legrand para dejar en claro que no tenía problemas en que haya debates en su mesa. “Siempre, obvio”, agregó Echarri. “Como verán, en este programa hay absoluta libertad”, agregó ella.

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Pablo Echarri

Este sábado, la diva expresó su felicidad por volver a tener al actor como invitado en su mesa. Además, contó con la presencia de Mariana Lestelle, Carlos Mata y Diego Sehinkman.

“Es un reencuentro. ¿Hace cuánto que no venías, Pablito?”, preguntó “La Chiqui”. “Unos años”, respondió el protagonista de la obra Druk. Picante, la presentadora retrucó: “Nunca me dijiste por qué no venías. No te voy a preguntar tampoco”.

“No, pero intuimos por qué, ¿no? Hubo momentos difíciles. Pero los tiempos van cambiando, ¿o no, Mirtha?”, contestó el marido de Nancy Dupláa. La diva cerró: “El país cambió y nosotros, también, es cierto”. /TN