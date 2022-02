Se espera que los autotest ronden los $1650 en las farmacias salteñas

La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, comentó que se encuentran esperando que los autotest lleguen a Salta y se vendan al publico alrededor de los $1650.

En una entrevista otorgada a MultivisiónFederal, Susana Carrasco dijo que se espera que los autotest lleguen a Salta en las próximas horas. Durante el diálogo aclaró como es el proceso mediante el cual se informan los resultados de la prueba.

En este sentido adelantó: “Una vez que hacemos el registro de la venta y la dispensa tenemos una semana para informar en el sistema, que está conectado a nivel nacional, el cambio de estado. Esto quiere decir si el paciente es positivo, negativo o no informa”.

“Si las farmacias en el término de una semana no informan la situación de un paciente en particular, automáticamente se les bloquea el sistema y no podes seguir dispensando ningún autotest aunque tengas el stock”, continuó la referente de las farmacias.

A pesar de que varios sectores se manifestaron en contra de esto, muchos otros lo hicieron a favor, aunque Carrasco aclaró que “no es un informe oficial, no sirve a la hora de viajar, no sirve a la hora de un ausentismo laboral”. Lo que se busca es “bajar la ansiedad, descomprimir los centros de salud y que la gente de salud pueda trabajar. Es como que la salud se ha concentrado únicamente en covid y ya han desaparecido las otras patologías”.