Droga adulterada: ya son 17 los muertos y 56 internados

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles frente al hospital de Hurlingham cuando un grupo de jóvenes atacó un móvil policial, mientras que escenas de gran nerviosismo se vivían también frente a las guardias de otros centros asistenciales del conurbano.

Al menos 17 personas murieron y otras 56 se encuentran internadas, 26 de ellas en estado crítico, en hospitales de los partidos de Hulingham, San Martín y Tres de Febrero, debido a una intoxicación por el presunto consumo de cocaína adulterada, informaron esta tarde fuentes del Gobierno bonaerense.

Los voceros añadieron que la cifra podría incrementarse, ya que hay fallecidos en la vía pública y domicilios, cuya cantidad aún no se pudo establecer, al tiempo que el número de internados se amplía constantemente con el arribo de personas en grave estado a la admisión de las guardias de los centros asistenciales.

"Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", afirmó esta tarde a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.

Sobre la cantidad de fallecidos, el funcionario judicial detalló: "Nosotros tenemos nueve muertos, pueden ser que sean 12 y la cantidad de internados debe pasar los cincuenta". Horas después la información oficial dio cuenta de 17 muertos.



La droga podría contener veneno para ratas

La policía realizó una serie de allanamientos en la zona de donde habría salido la droga, con un saldo provisorio de doce detenidos.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, advirtió que quienes compraron cocaína en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla" porque existe el riesgo de que haya sido adulterada y en diálogo con el canal de noticias TN dijo que aún se desconoce qué podría contener la droga, aunque algunas versiones indican que se trataría de veneno para ratas.

En principio, alrededor del mediodía, la Fiscalía General de San Martín había emitido un comunicado en el que se había notificado sobre el fallecimiento de siete personas: "Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad".

Más temprano, fuentes policiales habían informado sobre las primeras cuatro muertes "por intoxicación con cocaína" y dieron a conocer sus nombres: Hernán Castro, de 45 años, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, cuya edad no trascendió.

Luego, se informó que Gastón Ezequiel Suárez, de 27 años, fue encontrado fallecido en su domicilio de Hurlingham; mientras que Noelia Sabala, de 28, fue hallada muerta en Villa Club, y que León Buera, de 21, murió tras ingresar al Hospital San Bernardino con los mismos síntomas de intoxicación.

Mientras, en el partido de San Martín, dos de las personas fallecidas fueron identificadas como Daniel Vivas, de 28 años, y Damián Guzmán, de 50.

Se informó que algunos se encuentran internados en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, otras en los centros de salud Papa Francisco (de la misma localidad bonaerense) y Bocalandro, de Tres de Febrero, y también en el Hospital Eva Perón de San Martín.

En tanto, se señaló que, según dichos de una de las personas intoxicadas, la compra de los estupefacientes fue en el barrio Churruca del partido de Tres de Febrero, en inmediaciones de Puerta 8, donde la Policía procedió al secuestro, en presencia de testigos de un envoltorio con la sustancia en cuestión para ser peritada.

Además, se incautó un billete de $20 impregnado con la misma sustancia.Los fallecimientos se produjeron de manera súbita

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de San Martín, donde se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias para saber si todos consumieron la misma sustancia.

Este miércoles por la tarde, el ministro Berni que participó de los allanamientos realizados por la causa en Loma Hermosa, y en los que se logró la detención de doce personas, dijo que "hay que determinar si fue un mal estiramiento o se actuó con dolo".

"Los fallecimientos se produjeron de manera súbita", indicó el ministro, quien también señaló que "la información que tenemos es que son vendedores que están en pasillos y no es la mejor hora. Estamos trabajando para sacarla de circulación".

Fuente: NA y Télam