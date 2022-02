ACUARIO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº12. Lo tuyo no es el romanticismo Acuario ni tampoco las grandes declaraciones de amor, pero eso no quita que con tu originalidad des a tus relaciones la chispa que necesita para mantenerse viva. Tu punto débil son las emociones y por lo tanto expresar de manera romántica lo que sientes no es precisamente tu fuerte…

CAPRICORNIO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº11. No es que no seas romántico/a Capricornio, es que te da cierto pudor y vergüenza mostrar tus sentimientos. Cuando quieres a alguien lo haces con todo tu corazón y con todo tu ser, pero te cuesta mucho quitarte esa coraza que te pones para demostrar tu fortaleza. Tu sentido del ridículo también juega un papel importante en este aspecto, sólo mostrarás tus sentimientos a tu pareja cuando esta se gane por completo tu confianza.

ESCORPIO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº10. Está claro que tú eres el signo más erótico del zodiaco, pero sintiéndolo mucho en cuanto a romanticismo te quedas un poco corto o corta. Tú Escorpio sabes cómo seducir a quien quiera que llame tu atención, pero para ello utilizas otras armas… aunque cabe destacar que si ves necesario ponerse romántico/a o si simplemente te lo propones lo consigues y lo mejor de todo, lo bordas…

GÉMINIS

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº9. Géminis claro que tienes tus momentos de ternura y ñoñería con tu pareja, pero siempre de puertas para adentro y a poder ser en la intimidad de vuestro cuarto. El piel con piel te sensibiliza y por eso es probable que sólo muestres tus sentimientos cuando compartas cama con la persona amada… esto aunque es muy romántico también puede generar cierta frustración en tu pareja, quien lo más probable querrá que demuestres lo que sientes de otras maneras y en otros lugares. ¡Piénsalo!

VIRGO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº8. No es que seas la persona más fría de la tierra pero eso de estar demostrando constantemente de cara al público no te va mucho. Sí, podrás dar besos y abrazos, y mucho mucho amor, pero normalmente de puertas para adentro, aunque de vez en cuando te dejas llevar. Eso sí, que no esperen detalles por tu parte en días señalados. Tú no sigues ninguna norma así que, lo tuyo es más bien sorprender cuando menos lo esperan. Te gusta el romanticismo porque dentro de ti anhelas tener una pareja idílica, pero como la realidad es bien distinta al final, prefieres congelar el corazón un poco, aunque sea un poquito…

CÁNCER

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº7. Cáncer como tienes cambios de humor no eres el eterno romántico o romántica, pero sí que al ser uno de los signos más sensibles del zodiaco tiendes a ser bastante apegado y romántico con tu pareja. Conectado/a fuertemente con tus sentimientos, aunque no eres un experto creando escenarios románticos, no te cuesta hacerle saber a tu pareja cuánto le quieres y lo que estás dispuesto a hacer para tener un futuro a su lado… ¿qué hay más romántico que esto?

PISCIS

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº6. Piscis sin duda alguna es tu imaginación y tus sueños de caballeros y damiselas los que hacen que en la vida real seas una persona a la que le gusta crear escenarios románticos para momentos inolvidables con tu pareja… como eres muy creativo y también bastante sensible estás constantemente haciendo cosas para innovar en este sentido, contigo es muy difícil que la llama se apague.

ARIES

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº5. Aunque eres muy pasional e intenso en tus relaciones Aries, también eres cariñoso y romántico con tu pareja. Sabes o crees que es de suma importancia mostrar este rasgo a la persona amada, como de igual manera necesitas que tu pareja lo muestre contigo. En la cama eres una fiera, pero en el día a día eres un gato o una gatita a la que le gusta recibir y dar mucho amor…

TAURO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº4. Tauro tú puedes ser bastante rudo en ciertas cuestiones, pero no en el amor. En tus relaciones sentimentales no faltarán ni palabras llenas de romanticismo, ni caricias, ni veladas a la luz de la luna ni momentos en los que poder expresar tus sentimientos más profundos. Cuando te enamoras te entregas al 100%, y por eso disfrutas como nadie sorprendiendo a tu pareja en los aniversarios, cumpleaños, el día de los enamorados etc., si es que en el fondo eres todo un romanticón o romanticona ¿verdad?

LEO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº3. Veamos Leo, aunque no siempre puedes expresar lo que sientes con palabras si ocupas este puesto es precisamente porque te las ingenias de maravilla tanto para conquistar como para crear momentos de romanticismo. En tus movimientos siempre incluyes la pasión y por eso quien está contigo puede disfrutar de una relación llena de sorpresas, intensa y nada rutinaria. Eres muy emotivo Leo, y por eso darás a tus relaciones ese toque de magia y encanto que tanto engancha a quienes están contigo…

LIBRA

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº2. Sin duda alguna tu eres el signo más sutil de todo el zodiaco y por lo tanto posees ese punto de romanticismo que te hace ser tierno y cariñoso con tu pareja. Como adoras las buenas maneras y eres galante y cortés con la persona que amas, haces que por momentos se cree una especie de burbuja de amor en la que todo es perfecto. Tú tienes un don Libra y es que sabes hacer sentir bien a quienes te rodean, si tu pareja es de las que necesitan una mezcla de pasión y romanticismo contigo ha dado en el clavo…

SAGITARIO

En el ranking de los signos más románticos ocupas el puesto Nº1. Sagitario a romántico/a no te gana nadie. Tú eres de los signos de fuego el que más pasión y romance pone a sus relaciones. No tienes miedo de expresar lo que sientes, es más, no tienes ningún tapujo, cuando tú quieres, quieres de verdad y lo gritas a los cuatro vientos. Cuando logras mantener una relación sana y recíproca eres de los que dan envidia a los demás, son muchos los que quisieran lograr lo que tú consigues en este sentido… ¡Bien por ti Sagitario!