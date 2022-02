Reanudaron el juicio contra los hermanos Castedo

Más de 50 testigos pasaron por el salón del Tribunal Oral Federal 1 de Salta Capital, donde hace tres meses se vienen llevando las audiencias contra los hermanos Castedo, Delfín y Raúl, y cinco personas más, entre ellas el martillero público Eduardo Torino.

La mayoría de los declarantes hasta el momento coincidieron en que los hermanos dominaban las fincas colindantes con Bolivia y los relacionaron con el crimen de la pequeña productora Liliana Ledesma por enfrentarse contra los acusados, consignó El Tribuno.

En la reanudación del debate, el martes pasado, el tribunal escuchó a dos puesteros, cuatro efectivos de Gendarmería y el escribano Simón Dubois, cuyo testimonio se destacó, se refirió a la relación que existía entre Torino y Delfín Castedo, el principal acusado.

En su relato, el escribano trajo a la memoria del tribunal a Torino, firmó que su intervención en un acta de manifestación de pago por parte de Castedo, realizada en 2012, fue a pedido de Torino, aunque no supo explicar por qué dicha tarea no la hizo su padre, también escribano, y con quien el martillero tenía mayor afinidad.

"Me contactó Torino, quien decía que había comprado un campo y que para venderlo necesitaba justificar que el pago estaba cancelado. Nunca hicieron un pago delante de mí, solo Castedo decía que se había cancelado", explicó.

Cuando se insistió sobre el domicilio y si lo había consignado, indicó que era una casa de barrio. "No era algo importante, no recuerdo dónde estaba, no conozco mucho Salvador Mazza, pero no me pareció alejado, no tenía nada llamativo", detalló Dubois, quien dijo desconocer que, para esa fecha y desde el 2008, el cliente que fue a visitar era requerido por la Justicia.

Sobre por qué tuvo que viajar a Salvador Mazza y no citar a Castedo a su estudio, las respuestas fueron muy vagas. Lo mismo sucedió cuando le preguntaron sobre el crimen de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, hecho por el cual Castedo estaba prófugo como presunto autor intelectual del crimen.

En su interrogatorio, la fiscalía indagó si no relacionó su visita a Salvador Mazza con el hecho de que Castedo estaba prófugo, a lo que Dubois dijo que no se percató de ello y reiteró que, hasta esa acta notarial, no sabía nada de Ledesma.

Respecto a su labor aclaró que fue solo "una manifestación, yo no doy fe de haber visto la plata", afirmó. También reconoció que, al momento, de estar frente a Castedo había una mujer, quien hablaba con el acusado, pero no lo consignó en el acta.