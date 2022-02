Hay paro de municipales en Colonia Santa Rosa: reclaman por pagos atrasados

Este jueves comenzó un paro en la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, al norte de la provincia de Salta, donde los empleados están encabezando distintos reclamos salariales, vinculados a la falta de pagos como así aumentos.

Según se anticipó en las últimas horas, el paro que comenzó esta mañana es por tiempo indeterminado, denunciando lo que sería una mala liquidación de sueldos al no depositarse un pago doble, tampoco el acuerdo básico, como así requiriendo un aumento para trabajadores por día y el pase a planta de otros empleados con antigüedad.

En las imágenes que compartió Nuevo Diario, se puede ver cómo el frente del edificio municipal santarroseño amaneció con banderas de los gremios UPCN y ATE. De este último quien habló fue el delegado municipal Juan Carlos Lizarraga, recalcando que el paro es por incumplimiento del pago del “doble salario” en enero, correspondiente a los trabajadores que registren hijos menores de edad.

Respondiendo a esta demanda también hablo el intendente Jorge Guerra, quien dijo que el municipio no tiene identificados a los empleados que perciben el beneficio por que no presentaron los papeles necesarios para legitimar el pago, según reproduce el medio citado.

“Hemos pagado en tiempo y forma el sueldo, la semana anterior pagamos el bono, y hemos pagado una diferencia de salario que había del 5% en el básico. Así que prácticamente no se les debe nada, se les debe a algunos el doble salario que todavía no tenemos definido por que no han presentado ellos los papeles a la gente de personal”, subrayó el jefe comunal.