El Chaqueño Palavecino cerró la Serenata a Cafayate y anunció mejoras en el predio

En la mañana del domingo, cuando cerraba su actuación en la Serenata de Cafayate, el Chaqueño Palavecino pidiéndole disculpas a la gente que estaba fuera del predio, anunció que el intendente Almeda le prometió obras de tribunas y camarines en la "Bodega Encantada", informó El Expreso de Salta.

La última jornada de la 48° Edición de la Serenata a Cafayate inició con una pequeña tormenta que no llegó a comprometer el espectáculo. Ya en la mañana del domingo, como todos los años, en un homenaje cultural a las típicas juntadas en los pueblos de antaño, el Chaqueño seguía cantando. Ahí fue cuando al percatarse de la gente que estaba fuera del predio de la Serenata, comprometió al intendente Almeda. "Casita me prometió que para el próximo año va a hacer una herradura grande para que entre más gente; aquí debajo del árbol, porque este árbol no se toca, estará el escenario, y aquí debajo vamos a hacer los camarines para los artistas", adelantó el Chaqueño y recibió el aplauso del público.

Al costado del escenario, en un lugar VIP, estaba el intendente Almeda. "¿Es así o no intendente?", verificó el Chaqueño. "Yo voy a ser el arquitecto ya van a ver, va a salir todo pa la mierda pero lo vamos a hacer", bromeó y propuso entregarles a los vecinos "una hectárea en los cerros para ampliar el predio". "Hay que hacer toda una playa de estacionamiento aquí abajo para que metan los autos y no se vayan tan lejos", concluyó.

El Chaqueño cerró su espectáculo pasada las 9 de la mañana ante más de seis mil personas. En un momento el cantor pidió a los organizados que a medida que la gente se iba, permitieran ingresar en el mismo número a los que seguían su espectáculo desde afuera. "Así es, hermano querido. Seamos solidarios es que gente que quedó afuera, no es que no quiso pagar sino que no había entradas ya", fue su pedido y lo repitió varias veces.