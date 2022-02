Camión sin freno provocó múltiple choque en ruta 26

Pasadas las 06.30 horas, se produjo un fuerte siniestro vial en la ruta 26, altura ingreso a Barrio Solidaridad, entre un camión con acoplado que impactó sobre un colectivo fuera de línea, una moto y una camioneta, que se encontraban detenidos en un semáforo.

Aparentemente, el camión se habría quedado sin frenos. “Empecé a sentir que el camión estaba sin frenos, entonces giré el volante para tratar de evitar el impacto directo, yo venía solo de la estación de servicio, acaba de cargar combustible, se me reventó aquí la manguera, y más la lluvia, fue peor”, expresó Javier, conductor del vehículo de mayor porte.

Seguidamente, también habló el ocupante de la camioneta, que producto del impacto, se subió a la plataforma y terminó en el otro carril. Afortunadamente, no circulaban otros vehículos en el sentido contrario. “La verdad que fue un fuerte golpe, me hizo cruzar la platabanda, son daños menores por suerte, yo me estaba yendo a trabajar”, indicó.

No obstante, sembró sus dudas acerca de las causas del siniestro. “Él dijo que se quedó sin freno y que no le quedó otra más que volantear, para mí se durmió o venía con el celular, no se veía bien”, enfatizó.

En tanto, el chófer del micro, quien también venía solo, comentó que la parte de atrás de la unidad terminó prácticamente destrozada. “Estábamos parados en el semáforo, sentí un fuerte impacto que me corrió el colectivo. Me estaba yendo a ponerme en línea, no venía con gente. La parte de atrás quedó destruida”, afirmó.

Todos coincidieron en que la peor parte se la llevó el conductor de la moto, quien al advertir el inevitable impacto, dio un salto para evitar una tragedia. “El de la moto se tiró, porque sino lo llevaba puesto detrás del colectivo”, señalaron.

Minutos después arribó la ambulancia para trasladar en código rojo al motociclista que sufrió lesiones, y seguidamente hizo lo propio personal de Tránsito para interrumpir la circulación hasta tanto se normalice la situación.