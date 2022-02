Filmaron a la directora de un jardín de Rosario mientras les gritaba y zamarreaba a los nenes

Denunciaron a la directora de un jardín de infantes de la ciudad de Rosario, Santa Fe, por maltratar a los niños después de que una vecina la filmara mientras empujaba y zamarreaba a los chiquitos.

La vecina, preocupada por los gritos y llantos que escuchaba, agarró su celular y registró la situación que se vivía a diario en el jardín Coloreando, en la calle Chiclana al 900.

En las imágenes que se viralizaron, se puede ver como la mujer empuja y zamarrea a varios niños de entre uno y cuatro años y los levanta como si fueran bolsas, ante la mirada pasiva de una de las maestras del lugar.

Un grupo de unos diez padres acudió al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra la directora del establecimiento

“Los padres tomaron conocimiento de los hechos hace unos días por la intervención de una vecina que tomó registros fílmicos que son muy preocupantes. Yo pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No estaba bueno naturalizar algunas situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear, no está bien gritar”, declaró María Laura Pesquero, directora del CAV, al canal Telefe.

Cómo eran los maltratos a los nenes en el jardín “Coloreando”

Según contaron los padres de los nenes, muchos de los chicos tenían rasguños y moretones durante los últimos días.

También notaron cambios en su comportamiento: algunos chicos lloraban con mayor frecuencia y uno “pedía constantemente perdón”, dijo Pesquero. Otros entraban en crisis a la hora de ir al jardín.

Los padres no asociaron esos signos de violencia con su asistencia al jardín hasta ver los videos. Entonces recordaron más situaciones que en su momento no lograron entender.

“Si no hubiese existido la posibilidad de conseguir un registro fílmico, quizá estas situaciones aisladas no hubieran sido un indicio. Pero a partir del video, los padres comenzaron a recordar algunas situaciones que van a ser tenidas en cuenta en la investigación fiscal”, agregó Pesquero.

Según medios locales, el CAV también dirigió una nota a la dependencia municipal encargada de controlar a los jardines maternales privados, con el objeto de que tome intervención en el caso.

Por último, Pesquero indicó que la vecina, que “va a ser llamada como testigo” por la Justicia, tiene alrededor de “30 registros fílmicos” de los maltratos que la directora del jardín ejercía sobre los menores.