Violación grupal en Palermo: “No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”

Luego de que se conociera el lunes la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se tomó su tiempo para pronunciarse al respecto. “No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, dijo sobre los seis acusados del crimen.

En las últimas horas se conoció que los acusados serían militantes kirchneristas que apoyaban la lucha feminista. “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, aseguró la ministra en su cuenta personal de Twitter.

Los dichos de la funcionaria generaron enojo y repudio desde diversos sectores de la sociedad que rápidamente tildaron de “tibio” al comunicado generado y se preguntaron si el caso se habría tomado de la misma forma si los involucrados no fueran kirchneristas o pertenecieran a otros grupos sociales, recordando casos similares que involucran a jugadores de Rugby.

"¡El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!"

La referente de la oposición y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió la renuncia de Gómez Alcorta. La ex ministra de Seguridad de la Nación comentó en Twitter: “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”.

La polémica no quedó ahí, en declaraciones realizadas durante una entrevista con RadioNacional, Gómez Alcorta dijo que, “la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad”, minutos más tarde agregó: “A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta”.

Los dichos de la funcionaria no pasaron desapercibidas en la red social del pajarito azul, dónde varios usuarios cuestionaron los supuestos “avances” y pusieron en discusión el cuantioso presupuesto que tiene la cartera. Este es el caso del ex intendente de Morón y referente de la oposición, Ramiro Tagliaferro, quien cuestionó: “De ninguna manera la sociedad es culpable de una violación en manada. $10.600 millones nos sale la policía del léxico de Gómez Alcorta. Puro curso y cero resultados”.

El usuario @MissLadrillos cruzó fuertemente a Alcorta, “1- Es TU hermano, Raúl Gomez Alcorta, denunciado por la ex esposa. 2- Tu Senador Alperovich. 3- Tu Senador Jorge "Loco" Romero, de la Cámpora. 4- Tus militantes de la Cámpora, 15 dirigentes acusados de abuso, encubiertos por TU partido a través de Mayra Mendoza”.

Volviendo al ámbito de la política, José Luis Espert, expresó: “Sí, son monstruos de una sociedad canibal en la que Argentina se ha convertido. No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta”.

Los dichos de la ministra no cayeron muy bien, será cuestión de horas para conocer más sobre como seguirá esta historia que sumará un nuevo episodio cuando los acusados sean indagados por zoom en las próximas horas.