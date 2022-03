“Martincito”, el temible: con apenas 15 años, se tiroteó con la Policía y cayó por matar a una joven en Lomas de Zamora

A "Martincito" lo tenían cercado. El jueves a la tarde estuvieron a punto de detenerlo en Lomas de Zamora. Estaba a metros de la casa de su madre y se cayó de la moto, pero logró escapar de la Policía. Al día siguiente volvió al mismo lugar y esta vez lo detuvieron, aunque no les hizo fácil el trabajo a los agentes. Con apenas 15 años, tomó un revólver calibre .38 y disparó. Terminó detenido y en un hospital, con tres balazos en las piernas.

El adolescente, a pesar de su corta edad, ya tiene un prontuario criminal temible. Lo buscaban desde principios de año, cuando con tres cómplices asesinó a Lara Valentina Fernández, una chica de 17 años que estaba con amigos festejando el Año Nuevo en la calle, a la mañana, en Parque Barón. Todo para robarle un celular.

Por el asesinato ya había caído preso Cristian "Chula" Maidana (23). Ambos, además, están sospechados de haber cometido otro homicidio, ocurrido en agosto de 2019, que tuvo como víctima a Javier Silva (27), padres de tres hijos, en el barrio de Villa Rita, al que atropellaron en una moto cuando volvía de jugar al fútbol con amigos.

"Estuvo involucrado en varios hechos. En el barrio Santa Marta todos los vecinos lo conocen. Se cambiaba todo el tiempo de casa, se escondió en lo de la madre, en lo de la novia, que está embarazada, en lo de la suegra", dijo un investigador.

Lara, con su mamá, Laura, que es oficial de la Policía de la Ciudad.

El adolescente fue detenido por agentes de la comisaría 1era. de Lomas de Zamora el viernes a la tarde, en O’Higgins y Miramar. No tenía ninguna intención de entregarse. Lo demostró sacando un arma y tirando en dirección a la Policía, que respondió y, como indica el protocolo de actuación, disparó de la cintura para abajo.

Le pegaron tres balazos y "Martincito" está internado, fuera de peligro, en el Hospital Gandulfo.

Al adolescente lo hirieron de tres balazos en las piernas

Como es menor de edad, lo más probable es que, cuando se recupere, lo trasladen a un instituto.

María Laura Fernández (39), mamá de Lara, advirtió, en diálogo con Clarín: "Que no salga más y no mate a nadie más. Que lo condenen, que le den la pena que realmente merece tener. Mi hija también era menor, así que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que no lo suelten".

La mujer, que es oficial de la Policía de la Ciudad, había criado sola a su hija mayor (la otra tiene 9 años), porque su pareja la dejó cuando quedó embarazada. Por eso llevaba el apellido materno.

El revólver calibre 38 que le secuestraron.



Crimen a sangre fría

El Año Nuevo lo habían pasado separadas. La chica estuvo con sus amigos y su mamá se fue a La Matanza con Gabriel, su novio, también integrante de la fuerza de seguridad porteña.

Laura se enteró del asesinato en la mañana del Año Nuevo, cuando estaba trabajando en Directorio y Thompson, en el barrio de Caballito, y la llamaron por teléfono para contarle la peor noticia de su vida. "Le metieron un tiro en la nuca", le dijo un vecino sobre "Lalu".

El recuerdo de Lara, por parte de sus amigos.

Los cuatro asesinos quedaron filmados. Antes del robo y después, cuando corrían, separados por unos metros. Aunque todos llevaban gorras visera, enseguida sospecharon quiénes eran.

El crimen ocurrió pasadas las seis de la mañana en Falucho y Olmos, adonde Lara estaba con un grupo de 10 amigos. La sorprendieron cuando estaba de espaldas mandando un mensaje con el celular que le había prestado uno de los chicos, porque su viejo Samsung Galaxy J2 Prime, que "no valía ni 10.000 pesos" y se lo había pasado su mamá, ya no tenía batería.

"¡No me toques!", fue lo único que alcanzó a gritar. Uno de los delincuentes le pegó un culatazo en la cabeza y, al mismo tiempo, salió un disparo que le ingresó por la nuca.

En este 2022 iba a empezar el último año del secundario, en la Escuela N° 80 de Lomas de Zamora, donde no se había llevado ninguna materia y era delegada de su curso. Además, planeaba inscribirse en la universidad para estudiar la carrera que soñaba: ingeniera agrónoma.

Después de este homicidio, los vecinos de Lomas de Zamora se conmovieron con otro ocurrido a cinco cuadras: el asesinato de "Pastelito", un chico de 14 años, al que persiguieron en una moto y ejecutaron de un balazo.

La hermana de este último, según cuentan los vecinos, fue víctima de un ataque a tiros días más tarde. ¿El agresor? "Martincito", quien había jurado matarla. Por suerte, esta vez, no tuvo puntería: tanto la chica como su novio zafaron de los disparos.

Ahora, el adolescente de 15 años está imputado de “robo y agravado y homicidio”. La causa es investigada por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora. Le secuestraron un revólver, con numeración suprimida, dos cartuchos y cuatro vainas servidas.

Los jóvenes que asaltaron y asesinaron de un tiro en la nuca a Lara Valentina Fernández. /Clarín