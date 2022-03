Lo denunciaron por violencia de género pero asegura que todo es mentira

El secretario de Salud Pública, Facundo Humacata, se vio envuelto en un escándalo debido a que una mujer que asegura ser su expareja, lo denuncie por violencia de género, el funcionario visitó las oficinas de InformateSalta y dijo que todo es mentira, sumado a que hasta el momento no fue notificado formalmente de la situación.

“El fin de semana me enteré por las redes sociales que una mujer con la cual tuve un vínculo hace tiempo y que estaba finalizado me denunció por hechos de violencia. Me presenté espontáneamente en la justicia porque no fui notificado, estoy totalmente desconcertado y soy inocente de todo lo que se me acusa”, aseguró.

Acompañado por su representante legal, contó que conoció a la mujer cuando falleció su papá, ella fue una de las tantas personas que le enviaron por redes sociales sus condolencias. Durante los mensajes por redes sociales forjaron un vínculo que luego se trasladó a lo personal, pero “surgieron situaciones que me hicieron desistir de esa relación, cosas que hacen a su vida privada y que desencadenaron en que tenga que vivir situaciones desafortunadas”.

"Siempre busqué tener una trato cordial pero terminé envuelto en esta situación de la cual soy inocente"

Manifestó que romper todo vínculo significó que la denunciante comience una seguidilla de acciones que lo perjudicaron profesional y personalmente. “Se me apareció en mi casa cuando estaba con otra persona, entró violando toda seguridad, tengo las filmaciones de las cámaras de seguridad. Me filmó y extorsionó a la persona que me acompañaba”, aseguró.

También “se presentó en lugares públicos donde yo estaba acompañado por otras personas a hacer escándalos. La relación que nunca terminó de formalizarse, concluyó definitivamente en marzo de 2021, en buenos términos pero desde allí comenzó un infierno”.

Facundo asegura que antes de la denuncia vivió momentos tensos cuando la mujer se presentó en una confitería en la cual estaba y armó un escándalo. “Antes de esto nos reunimos, le pedí que termine con su actitud, me contó que está pasando un mal momento personal y profesional, cosa que sí conocía, me pidió disculpas y pensé que al fin todo estaba aclarado pero ahora estoy denunciado con hechos falaces”.

Su abogada contó que tanto Facundo como su familia y algunos colegas han recibido mensajes intimidatorios que serán debidamente presentados en la justicia, al igual que fotografías, capturas de mensajes y videos. “Tengo pruebas de que soy inocente, esta mujer quiere perjudicarme profesional y personalmente”.