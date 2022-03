Macri, durísimo contra Riquelme: “Nos está arruinando, una cosa es saber poner la pelota y otra es dirigir un club”

Un nuevo round entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme se escribió este jueves en San Nicolás donde se desarrolla la feria Expoagro 2022. Sin vueltas, el ex mandatario nacional fue lapidario cuando un joven le preguntó por la actualidad del Xeneize y la dirigencia encabezada por el ex futbolista.

"¿No te das cuenta que nos está arruinando?", sentenció el ex presidente de Boca delante de los periodistas.

En un concepto que Macri ya había expresado, cuestionó al ex jugador al afirmar que "una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club".

El joven al que se dirigió Macri, que visitó nueve stands dentro de la feria agraria, fue uno de los tantos que se le acercó para sacarse una foto, o simplemente saludarlo. Y la pregunta surgió tras decirle "de hincha de Boca a otro hincha de Boca...".

Está claro que a pesar de estar al aire libre, la frase de Macri retumbó fuerte.

La fuerte crítica de Macri hacia el máximo ídolo del club llega en una semana sensible para Boca. El equipo no termina de convencer y, tras perder con Huracán en la Bombonera, se instalaron los rumores sobre la continuidad del director técnico.

De hecho, esta semana parte del Consejo de fútbol que preside Riquelme tuvo que salir a respaldar a Sebastián Battaglia, luego de que fuera puesto en duda por más de una voz dentro del club.

La batalla dialéctica entre Macri y Riquelme no es nueva. A fines del año pasado y en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, Macri ya había cargado las tintas por la conducción del ex futbolista.

"El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve. No me gusta cuando todo gira en una persona", había dicho quien tuvo a su cargo a Boca en el período 1995-2008.

Una enemistad de más de 20 años

Lo cierto es que desde el recordado festejo con el gesto del Topo Gigio de Román, que data de hace más de 20 años, las veredas siempre se mostraron opuestas entre el entonces presidente de Boca, Mauricio Macri y el ídolo boquense, Riquelme.

bril de 2001. Riquelme marca la ruptura con el presidente del club, Macri con el recordado festejo del Topo Gigio. Foto: Archivo

Y aunque hubo varias ocasiones en que se "maquilló" esa desgastada relación; a la distancia tanto Riquelme como Macri suelen mostrar los dientes y reavivar esa rivalidad personal.

Las chicanas van y vienen casi permanentemente. Cuando Boca obtuvo la Copa Argentina en diciembre pasado, Riquelme declaró: "Yo soy hincha de Boca, no soy hincha de algún partido político, ya lo usaron a mi club 25 años para eso". La referencia ineludible era para Macri.

Lo cierto es que el fuego cruzado continuará. Porque el coqueteo de Macri con Carlos Tevez no es casual. Y hace un tiempo se vislumbra que apoyará al Apache para que complemente una fórmula en la que estaría incluido el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

El nuevo entramado político de Boca pone el foco en el 2023 cuando haya elecciones nuevamente en el club. Y hasta entonces, todo indica que seguirá el fuego cruzado, más allá de enemistades personales. /Clarín