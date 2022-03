¿Sube a $50 el estacionamiento medido?: “Hoy $30 no alcanza ni para el pan”

Días atrás InformateSalta daba cuenta de una reunión que tuvo lugar por parte de la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante capitalino, donde analizaban posibles modificaciones a la ordenanza 12.170 sobre estacionamiento medido y pago, es decir, un nuevo incremento a la tarifa.

Ahora, trabajadores del sector de los permisionarios se hicieron presentes en el Concejo durante la mañana de este lunes donde buscaban entablar el diálogo con dicha Comisión para hablar del tema, considerando como necesidad un incremento en el estacionamiento, para que este llegue a los $50 eventualmente.

Al respecto de esta situación un referente de estos permisionarios, Oscar Luna, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde manifestó que entienden la necesidad que el costo por estacionar suba, pretendiendo entablar el diálogo con los ediles para analizar la cuestión.

Primeramente contó que llegaron hasta el edificio del cuerpo deliberativo para presentarse ante los ediles y conocerlos, al haberse renovado la composición de la Comisión y ponerse a su disposición. Además dijo que buscaban “escuchar si tienen alguna propuesta o proyecto sobre el estacionamiento medido, sugerir del aumento, de la hora”.

En este punto señaló que, si bien son conscientes que debe subir el costo, también plantearon que el talonario no excede los $300. No obstante manifestó que no son ajenos al difícil contexto económico.

“Sin ir más lejos, hoy subió la nafta y para nosotros eso es un termómetro, cuando sube eso suben los alimentos y eso ya es difícil, nosotros tenemos la hora de estacionamiento hoy a $30, la tira de pan está $40, entonces no nos alcanza ni para la tira del pan”, ejemplificó Luna el escenario.

Por último y repitiendo que no tienen ánimos de manifestarse ni nada parecido, esperan poder conversar con los ediles para encausar unas negociaciones que resulten coherentes para todos los sectores. “Venimos buscando una mesa de diálogo y hacer los planteamientos para mejorar el estacionamiento medido”, concluyó.

“Queremos escuchar, plantear y ver qué soluciones se pueden brindar”