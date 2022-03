Un herido tras un fuerte choque en calle Rivadavia y Zuviría

Pasada las 7 de la mañana dos vehículos chocaron en la intersección de Rivadavia y Zuviría. Uno de los vehículos circulaba por calle Zuviria, guiado por una mujer y con una menor como acompañante al llegar a la intersección con Rivadavia impactó a una persona de 30 años que guiaba un auto Toyota.

Tras el impacto la conductora del vehículo que circulaba por por Zuviría fue derivada al hospital San Bernardo con traumatismo cervical.

Un vecino de dicha intersección habló con Multivisión y dijo: "El problema es que se vienen midiendo a ver quien va pasar primero, al llegar a la esquina el kiosco lo tapa, pero el problema no es el kiosco sino los conductores. La plaza da mucha visual, no es la primera vez. Tiene que tener paso el que va por Zuviria no por Rivadavia, no respetan", expresó.