A casi un año de la tragedia vial en Av. Paraguay: "Tenemos un vacío tremendo"

El 17 de marzo 2024, en horas de la madrugada, Avenida Paraguay se volvió el escenario de un trágico accidente vial, donde varias personas que salían de bailar de locales de la zona y caminaban por la banquina, fueron embestidos por un vehículo particular, guiado por un joven identificado por Luciano López.

Tras embestir a estas personas, 3 murieron en el acto, luego se reportó el fallecimiento de 2 personas más. Además resultaron con heridas de gravedad 5 personas más, que en muchos casos quedaron con secuelas permanentes.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Florencia Acosta, Sergio Veisaga, Nahuel Brian Digan, Karen Marín y Ruth Tabarcache.

En el caso de Ruth Tabarcache, su familia aún inmersa en el dolor por la pérdida buscan ¡Justicia! por ella y por los demás. Su padre, Hugo Tabarcache, compartió con El Tribuno el profundo dolor que siente por la pérdida de su hija.

“Este 17 de marzo se va a cumplir un año. Nosotros tenemos un vacío tremendo acá en la familia de Ruth, pero tenemos esperanza de que se haga justicia”, expresó Hugo Tabarcache, visiblemente afectado pero decidido a seguir luchando por la memoria de su hija y por todas las víctimas de la tragedia.

Una lucha por sostener "el dolo eventual" a pesar de las "mentiras" de la defensa

En la actualidad, la causa judicial continúa avanzando, y los familiares de las víctimas siguen exigiendo que se haga justicia y que se mantenga el "dolo eventual". En este sentido, el abogado de la familia de Ruth, Miguel Fernández, está a la espera de la elevación a juicio del caso, un paso crucial en el proceso judicial.

Indicó que las pruebas son contundentes contra el joven acusado “La ‘matanza’ que hizo Luciano está totalmente acreditada, certificada, corroborada por diferentes líneas de investigación, por testigos, por fotos, por audios y por cámaras. El dolo eventual está comprobado”, afirmó Hugo. De acuerdo con su versión, el acusado no solo iba a alta velocidad (104 km/h), sino que también conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, y pasó semáforos en rojo antes de arrollar a las víctimas. Para Hugo, esto no es un accidente: es un acto con “dolo eventual”.

Tabarcache insistió “El dolo eventual significa que una persona, al cometer un acto, sabe que puede causar un daño, pero decide seguir adelante. Luciano López debía haber sabido que con esas condiciones podía provocar una catástrofe. No solo atropelló a una persona, atropelló a diez y mató a tres en el acto”.

El padre de Ruth también denunció que la defensa de Luciano López intenta torcer la verdad con versiones falsas, como la afirmación de que el conductor había perdido el control por la culpa de otros vehículos y que él había intentado ayudar a las víctimas del atropello, lo que se comprobó que no era cierto.

“Dicen que Luciano quiso ayudar, pero la realidad es que él estaba por escapar y fueron los testigos los que lo retuvieron. Están intentando modificar la verdad y eso no lo vamos a permitir".

Además, detalló que algunos testigos, como una joven, fueron fundamentales para esclarecer los hechos. “Belén me contó lo que sucedió. Ella estaba en el otro lado de la calle, cerca de la palmera donde impactó el vehículo. Los chicos ya habían cruzado la avenida y estaban sobre la banquina cuando fueron atropellados”, explicó. El testimonio de Belén fue clave para confirmar que el conductor iba a gran velocidad y que las víctimas no estaban cruzando en ese momento.

"Fue durísimo estar allí"

A finales de diciembre de 2024, Hugo Tabarcache visitó por primera vez el lugar del accidente en la Avenida Paraguay, un regreso que le resultó profundamente doloroso.

En su relato, compartió cómo se sintió al estar frente a los vestigios del accidente: “Fue durísimo estar allí, ver los barrales, las palmeras rotas, los árboles. Fue tremendo. Estaba tratando de hacer plantines de las palmeras, porque a mi hija le gustaban mucho las plantas. Me traje algunas semillas para acordarme de ella. Fue muy duro ver todo eso, pero también me sirvió para entender lo que pasó, lo que nos arrebató a Ruth”.

Un pedido de justicia y llamado a la conciencia colectiva

Hugo no solo pide justicia para su hija, sino también para todas las víctimas del accidente y para que se tomen medidas preventivas que eviten que tragedias como esta se repitan. En su opinión, los controles viales en Salta son insuficientes. “El 29 de diciembre, mientras estábamos en la zona del hecho, dos vehículos colisionaron justo en el mismo lugar. ¿Qué nos dice eso? Que las cosas siguen igual, que no se toma conciencia”, afirmó.

Un pedido de justicia que no cesa

El 17 de marzo se cumplirá un año de la tragedia, y las familias de las víctimas no dejarán que el caso quede en el olvido. Hugo adelanto que se pondrá en contacto con los demás familiares de víctimas para ver si organizan una marcha en Salta, para recordar a los fallecidos y pedir que se haga justicia. “Queremos que Salta nos acompañe. Que la comunidad tome conciencia de lo que paso y se comprometa a que no haya más víctimas. Que la municipalidad implemente más controles. Y que, sobre todo, el juez haga su trabajo y no deje que la causa quede impune”, finalizó Hugo, con un claro mensaje: que se haga justicia, por Ruth y por todos los que perdieron la vida ese trágico día.

Las familias afectadas siguen esperando una condena ejemplar para Luciano López. Hugo Tabarcache reiteró que espera que la calificación de “homicidio simple con dolo eventual” se mantenga y que el juicio se lleve a cabo sin nulidades o impunidad. “Lo que él hizo no tiene justificación. La sociedad no puede seguir tolerando que conductores irresponsables destruyan vidas y sigan libres”, afirmó.