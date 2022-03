Docentes en contra de los actos patrios en días feriados, sin compensatorios

Ayer la provincia presentó la resolución a partir de la cual se adecúa el Calendario Escolar agregando días de clases y la celebración de los actos de manera presencial.

InformateSalta dialogó con Victoria Cervera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), para conocer qué análisis hacen desde la docencia.

En relación a la extensión de dos días más para cumplimentar con los 190 días de clases, aseguró que no les parece mal porque son dos días nada más. No obstante, aseguró que "lo que sí está mal es el avance que el gobierno hace sobre la exigencia del trabajo en días no laborables, en días feriados”.

Desde SITEPSA señalan que es una actitud totalmente contraria a las normas vigentes y dejan al docente en un estado total de vulnerabilidad frente a los derechos que no están siendo considerados.

“La norma general establece que los días feriados son equiparables a los domingos, entonces el gobierno está exigiendo a partir de esta resolución que los docentes asistan los días feriados del 2 de abril, el 25 de mayo y el 17 de junio a trabajar sin ningún tipo de reconocimiento o compensación salarial”, indicó Cervera.

La docente recordó que la ley de trabajo establece que “para aquellos que no pueden suspender las actividades como el personal de salud, tienen que tener un reconocimiento salarial, pero esto no está ocurriendo con educación. En la misma resolución dice que no habrá ningún tipo de compensatorio”.

De acuerdo a la nueva agenda educativa del Calendario Escolar alcanzará las fechas del 2 de abril (Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) y 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes).

Para esos días, programan actos patrios. “Esto se podría compensar con clases alusivas, si el sentido es generar un aprendizaje y darle una significatividad a las fechas patrias, se puede generar una reflexión y análisis del motivo de la conmemoración. Hoy haremos una presentación que está preparando el equipo jurídico del sindicato para ver qué respuestas tenemos durante la semana”, manifestó.