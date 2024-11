Animales sueltos, la problemática vuelve a encender las alertas

El fin de semana fue noticia el siniestro vial que tuvo el legislador y cantante David Leiva, quien impactó su rodado contra unos animales sueltos en cercanías de Tartagal. Sin personas lesionadas y con daños en el vehículo, un caballo resultó muerto.

Este hecho vuelve a poner a consideración de los salteños la problemática de los animales sueltos por carreteras y rutas, con la necesidad de la prevención y el alerta permanente de los resguardos de rigor. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar?

Al respecto InformateSalta estuvo hablando con Laura Salado, periodista especializada en seguridad vial, quien reflexionó sobre la cuestión. “El tema de los animales sueltos ocurre más en rutas de zonas rurales, o donde terminan las zonas residenciales y hay campos o criaderos de animales”, explicó.

Es por eso que, en principio, se debe estar chequeando la cartelería correspondiente la cual anticipa a los conductores del eventual peligro. “Si hay cartelería, hay que reducir la velocidad para tener mayor tiempo de reacción; en general los impactos son cuando los vehículos no pueden detener el vehículo al no tener tiempo de reacción, por eso son siempre en la zona delantera”, explicó.

A esto agregó como recomendación importante nunca tocar bocina a las criaturas. “Aunque vaya solo el animal o en grupo, no hay que tocarle bocina, no sabemos cuál será su reacción, no hay que hacerle un estímulo auditivo; tampoco hay que apurarlo a andar, no sabemos cómo serán sus reacciones”, alertó.

Junto a evitar "volantazos" o maniobras repentinas, Salado llamó a avisar al 911 al divisar un animal en una ruta. “El 911 va a hacer el despeje, identifica esos animales, se hace un procedimiento con una notificación al propietario que se lo puede llegar a multar y, si el animal no está identificado, es confiscado”, explicó los pasos.

“Hay que reducir la velocidad, observar la cartelería, chequear los faros, no tocar bocina y llamar al 911, ya sea un acompañante o al pasar los animales”