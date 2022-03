Le devolvió los favores: "Wanda Nara engañó a Icardi con su guardaespaldas"

Desde octubre del año pasado, la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi dio mucho que hablar a los medios de comunicación después del reconocido Wanda Gate que involucró como tercera en discordia a la China Suárez.

Más allá de que los padres de Francesca e Isabella se encuentran juntos nuevamente y decidieron apostar al amor a pesar de lo ocurrido en aquel momento, siguen saliendo algunos rumores de infidelidad en la pareja en esos meses de peleas.

El periodista Diego Esteves aseguró en el programa A la tarde que Wanda le habría sido infiel a Icardi con uno de los chicos del servicio de seguridad.

Lo que contó el comunicador fue que se trata de uno de los guardaespaldas que trabajó con Wanda en Buenos Aires, cuando ella vino a pasar las fiestas y a la inauguración de su negocio de maquillaje de su propia marca.

Fue una noche en la ciudad porteña cuando la mujer del jugador del PSG salió con sus amigas y, al finalizar la cena, una persona cercana a Wanda llamó a Agustín Longueira, el guardaespaldas de 32 años.

Lo que le pidieron al hombre fue que se quedara en el lugar con Wanda. "Cuando ya no había gente ella le dijo 'pasá a la pieza'. El granadero estaba bebido, y lo que cuenta el entorno es que ingresa a la habitación y Wanda habría estado ahí en bata con su pelo mojado", dijo el periodista.

Lo que sorprendió a los que estaban en el piso del estudio fue que, "la versión extraoficial cuenta que él se quedó dormido". Además, una fuente "muy confiable" dijo que el empleado de la empresaria ya tiene pasajes para ir a visitarla a Francia, donde vive ella.

"Wanda le mandó una gorra desde allá de obsequio para que no se olvide de ella", agregó Esteves.

Por último, el panelista del programa dijo que le preguntó a su fuente "si Wanda y el granadero se habían besado". Primero se rió y no lo negó, fue lo que pudo informar el periodista. Después, agregó: "me puso 'jajaja, ya está, te conté todo'. Me dice 'pasaron cosas'.

La palabra del guardaespaldas

En el programa Socios del espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron detalles sobre lo que pasó esa noche entre Wanda y su guardaespaldas. Además, confirmaron que después de ese día el muchacho fue echado por Mauro.

“Me contratan para ir a buscarla a Ezeiza. Después de ahí fueron programando las fechas para las distintas cosas. ¿Si estuvimos que dormir juntos? Una sola noche me quedé en la casa pero en otra habitación, que fue después de un evento, una fiesta privada que hizo ella. Fui al lugar con ellos y después a la casa”, fue lo que declaró Agustín.

Después de escuchar el audio de Longueira, Lussich dijo: “es así, él se quedó a dormir en la casa de Wanda una noche en el cuarto de al lado. Y, o casualidad, ¿qué pasó esa noche después de que se quedó? ¡Lo echaron! Y es una bomba”.