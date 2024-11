Yanina Latorre estuvo con Susana Giménez: No les perdonó nada a Pampita y a Wanda Nara

La periodistas de chismes Yanina Latorre visitó el living de Susana Giménez y apuntó contra los famosos del momento. La periodista no dudó en dar a conocer información sobre la vida amorosa de figuras como Pampita, Wanda Nara, la China Suárez y Enzo Fernández. Incluso, le hizo una importante advertencia a la conductora: “Todos los que vienen acá, te mienten y te operan”.

Wanda

La panelista de LAM (América) se metió de lleno en el escándalo entre la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y Mauro Icardi. “Él está saliendo. A mí me mandaron videos con muchas chicas, está en Tequila soltero. No sé si está enamorado, para mí son todos locos tóxicos. No es normal todo lo que está pasando”, expuso.

Y agregó: “Entre los dos se hicieron muchas cosas. Pero lo que está haciendo Wanda ahora me parece un papelón. Creo que el cuerno que él le metió con la China no es para que se lo cobre de esta manera”. Además, valoró que en todo ese escándalo hubo una persona que nunca mintió: L-Gante.

En ese sentido, relató cómo habría hecho Wanda para mantener dos relaciones al mismo tiempo. “Es así: ‘Doña Flor y sus dos maridos’. Tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro”, sostuvo.

Y remató: “Iba y venía entre los dos y no es clara con ninguno. Hasta que Icardi vino acá y medio que se amigan. L-Gante se te sentó en el living y te dijo ‘No estamos más juntos porque ahora está Icardi’”.

Colapinto y La China

Otro de los temas que no escaparon a la charla fueron las imágenes de la China Suárez junto a Franco Colapinto en España.

“No sé qué hacía en Madrid, pero por ahí lo fue a buscar. Es capaz. La China tiene un tema. (...) A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera y la diferencia de edad no es tanta, pero yo si soy la madre de Colapinto y viene con la China me asusto. Tiene tres pibes, es grande, salió con medio país, mucho casado... Me asusto”.

Enzo Fernández

También le dedicó algunos minutos al supuesto romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole.

“Él se acaba de separar de la mujer. No sé si se metió otra en la separación, pero ahora le descubrí que está con la cantante. Él vino a la Argentina a jugar y después volvió a Londres y le dijo a la mujer (que se quería separar)”, indicó.

“Pobrecita”: la reacción de Susana Giménez a una frase de Pampita

La entrevista que Pampita le concedió a Susana Giménez, también fue analizada por Yanina Latorre. “¿Viste lo que dijo ella? Dijo que te cobró porque te da rating”, soltó la especialista en el mundo del espectáculo y aclaró que la modelo top había cobrado una suma cercana a los 10 mil dólares por sentarse en el programa de la diva. Al escuchar lo que había dicho su invitada de la semana pasada, la diva de los teléfonos fue lapidaria y lanzó: “Pero... pobrecita”.

Por otra parte, Latorre también dio a conocer los verdaderos motivos de la ruptura amorosa de Ardohain y Roberto García Moritán. “Se separó por los cuernos. Ella sabía. Ese mismo día que los conté me empezó a llamar por teléfono y yo no la atendía. Ese día se separó por los cuernos. Yo ese día conté cuatro”, recordó.

Y concluyó: “Yo creo que ella sabía, el tema es que no le gusta cuando toma estado público porque se siente muy humillada. Él le confesó todo ese día y le dijo que era todo verdad. Pero él quiere volver”. /TN