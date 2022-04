Fue a una clínica a operarse la cola y se está muriendo: terrible denuncia contra una médica

Con el afán de sentirse bien, miles de mujeres acuden a centros de estética en búsqueda de los tratamientos más novedosos.

Silvina es una de ellas, y siempre preocupada por su imagen decidió confiar en su médica, quien la estafó y con una mala praxis le provocó un gran daño en su salud.

"Es una médica clínica que trabaja en La Plata, y tiene una estética privada, Clínica Altea. Yo siempre fui deportista, me cuidaba la piel, me dedicaba al fitness e iba a su estética para hacerme las uñas permanentes y todo lo que era aparatología para que no saliera celulitis. Un día que fui a realizarme ondas de choque me dice ’vos que te cuidás tanto, estoy haciendo un tratamiento nuevo para tensar la piel que ya lo probé en otras chicas’", explicó la protagonista en Crónica HD.

La idea era hacer lucir la piel mucho más joven y retrasar la aparición de arrugas.

"El tratamiento se llama Hidroxilift, que después busqué en Internet y alertaban sobre que era inventado por médicos argentinos, aunque en realidad se llama Endopeel. Le pregunté si era un tratamiento no invasivo, si estaba aprobado por la ANMAT y me dijo que no traía ningún problema, que estaba aprobado y que solo consistía en aminoácidos y vitamina C", detalló.

Se hizo un tratamiento estético que podría haberle costado la vida

Hacía alrededor de un año que Silvina se hacía tratamientos estéticos en ese lugar, por lo que confió en lo que le estaban presentando y se sometió al "Hidroxilift".

"Ella me realizó el tratamiento en los glúteos. Son pequeñas microagujas con jeringas similares a las que se utilizan en los bebés, en total se ponen 30 en cada glúteo. En ese momento no supe qué me puso porque no le pedí el troquel".

Al poco tiempo descubrió que le habían producido moretones.

"Empecé con problemas. Al principio fueron moretones, con calores en la cola. Cuando iba, ella me decía que le tenía que dar ’tiempo a la sustancia para que se adapte, porque al ser vitamina C la iba chupando el músculo’. Después empecé con hinchazón de estómago, se me ponía rojo. Tenía sudoración excesiva, muchos calores y temblores. Pensé que podía ser la menopausia, pero me di cuenta de que no cuando se me empezó a rajar la piel de la cola", recordó.

Cuando se dio cuenta de que algo raro estaba pasando, fue a verla acompañada de una amiga quien le dijo que grabara un video con las respuestas de la doctora.

"En el video ella dice que me puso benceno rebajado. Es lo mismo que se usa en los encendedores, pero rebajado con agua. Lo que esta sustancia me hizo fue primero inflamarme y después, mi cuerpo como soy deportista y siempre me cuidé en las comidas, encapsuló esta sustancia y se hicieron bolitas que fueron caminando hacia mis piernas. Fueron migrando, incluso tengo uno detrás del ojo que me causó una parálisis facial", explicó la mujer.

La médica se llama Andrea Soria y Silvina ya realizó la denuncia correspondiente en su contra.

"Esofagitis tipo A, gastritis y hepatitis crónicas, colgajos de piel en todo el cuerpo, piel rajada, vista doble y borrosa son algunas de las consecuencias que tengo. Necesito que el Servicio de Hemoterapia de Buenos Aires, por favor, me ayude y me haga una plasmaféresis para no morirme", pidió entre lágrimas.