Aseguran que la nueva variante de Ómicron es altamente contagiosa ¿Llegará a Salta?

Cuando intentamos pensar en el fin de la pandemia, una nueva cepa de Ómicron nos tapó la boca. La OMS (Organización Mundial de la Salud) dijo que la subvariante BA.2. representa casi el 86% de los casos secuenciados en el mundo.

Si bien todavía no se registró ningún caso en Argentina, “por la gran conectividad que tenemos en el mundo, las variantes atraviesan barreras y fronteras y llegan a todos los rincones”, dijo el doctor Bernardo Biella en InformateSalta.

“Es una variante que aparentemente es de ato contagio pero, por los primeros informes que se conocen, no es de gran infectividad, es decir que no genera cuadros severos. Va a afectar más a las personas que no están vacunadas”, manifestó.

Biella explicó que afortunadamente el Ómicron generó baja tasa de internación y una gran tasa de contagios, provocando su propia destrucción, nos contagiamos tanto que creamos una inmunidad comunitaria.

“Cuando la enfermedad llegue a Salta probablemente se convierta en dominante. Las personas vacunadas, en caso de que se enfermen, van a tener un cuadro leve, las personas infectadas con alguna otra complicación, no vacunadas, pueden llegar a ser internados. Hay que pensar en completar el esquema de vacunación contra la neumonía, la gripe y contra el coronavirus”, sostuvo Biella.