De película: Drogó a su suegra y con sus datos personales sacó del banco más de $400 mil

De película es lo que le tocó vivir a Carmen Rosa de la Vía y a su familia en Hipólito Yrigoyen en manos de una conocida estafadora a nivel nacional, se trata de Valeria Ziggiotto quien llegó a dicha localidad de la mano de uno de los hijos de Carmen por un hecho familiar, circunstancia que aprovechó para planificar el golpe.

La mujer, madre de ocho hijos, contó que al parecer la estafadora la dopó y se las ingenió para sacar sus datos personales y hasta una "selfie", con lo que pudo operar en el banco del que era clienta. "Entre transferencias y préstamos me robó 400.000 pesos", apuntó la víctima en diálogo con El Tribuno.

La denuncia por estafa realizada el 14 de Febrero de 2022. Cabe destacar que Valeria Ziggiotto cuenta con un interesante prontuario y entre los hechos en los que estuvo involucrada sin dudas sobresale el haber engañado a una madre que desde hace más de 25 años busca a su hija en Buenos Aires.

Natalia López, hija de Carmen contó "Cuando fuimos al banco nos enteramos de lo que había hecho, entre transferencias y préstamos sacó 400 mil pesos, para eso realizó varias acciones desde sedar a mi madre hasta sacarse selfies, le decía "doña Carmen nos saquemos fotitos' y le hizo fotos de frente y de costado para a través del homebanking realizar las operaciones. En febrero, de la noche a la mañana desaparecieron".

Según sostuvo la joven "Ella se fue para Buenos Aires y nunca más la pudimos encontrar, y mi hermano está en Hipólito Yrigoyen, la verdad que no sé si tiene algo que ver con todo esto, tenemos nuestras dudas. Dijo -por el hermano- que no sabía nada, pero aún no sabemos si es cierto, habrá que ver por qué como pareja ¿cómo no vas a saber qué hace tu marido y tu mujer? No sabemos si él está prendido".

Por último Natalia aseguró que desde que se radicó la denuncia no tuvieron ninguna novedad desde la Fiscalía interviniente.

Una estafadora y una impostora

Valeria Ziggiotto es la mujer que en 2019 se hizo pasar por Marina Fernanda Aragunde, la niña de 4 años que fue raptada por desconocidos cuando jugaba en el jardín de su casa en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1995. Veinticuatro años después, un 13 de junio de 2019, la madre de la pequeña, Marina Beatriz Aragunde, fue contactada vía Facebook -red social donde la madre hace más de 27 años busca a su hija a través de la cuenta Buscamos a Marina Fernanda Aragunde- por Ziggiotto, quien dijo ser su hija.

El reencuentro fue emotivo, distintos medios nacionales se encargaron de hacer conocer la historia e informar al respecto, sin embargo todo era una farsa. Dos ADN bastaron para despedazar las esperanzas y sueños de Beatriz, madre de la pequeña raptada.