Kicillof, tras su reclamo al FMI: “No tenemos que tener miedo de defender intereses”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió hoy a su reclamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) de ayer, cuando dijo que “no podían pedir ajustes” porque la situación de la provincia de Buenos Aires estaba al límite, y si bien evitó decir que era un mensaje hacia el presidente Alberto Fernández, recalcó que quienes dirigen “no deben tener miedo a enfrentar intereses”.

Ayer, el Kicillof, había hablado sobre el difícil contexto económico en su territorio ante el aumento de precios a nivel internacional y advirtió: “Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia no puede haber ajuste, lo tienen que entender. En el conurbano y el interior no da más la situación social”.

Hoy, en declaraciones radiales, el funcionario explicó: “En realidad yo, en un mensaje al FMI, decía que no es momento de ajustes y la propia Kristalina Georgieva [directora del FMI] advertía sobre la situación de la crisis alimentaria y que los países debían tomar medidas, quizás dirigida más a Medio Oriente. Pero creo que quienes tenemos responsabilidades de dirigencia no tenemos que tener miedo a enfrentar a intereses”.

Luego, ejemplificó: “Uno no se quiere meter con el crecimiento de los negocios, nosotros trabajamos con el sector agropecuario y damos créditos, pero de ahí a que quieran traducir los precios de la guerra a las góndolas, no corresponde”.

Consultado por el Gato Sylvestre, en su ciclo de Radio 10, sobre si era cierto, como aseguraban algunos medios, que su mensaje había estado dirigido a Alberto Fernández prefirió contestar: “Solo intentan fomentar división y marcar como conflictos”. Así, destacó que “luego de cuatro años de macrismo, dos años de pandemia”, se comenzaba a “comenzar el periodo de recuperación y surgió la guerra en Europa que generó un descalabro en los precios internacionales”.

Sobre ese periodo de recuperación dijo que se consiguió “el repunte del empleo y el mejoramiento de los índices de la pobreza” no se puede malograr ese camino sobre la base de “un aumento de precios, de una concentración de la producción y de la situación mundial de la guerra y sus consecuencias en los alimentos y combustibles”.

Así, destacó: “Yo advertía sobre esa situación real, que es que hay que trabajar sobre ingresos y sobre precios porque la suba de precios por la situación internacional o por la concentración interna o la recuperación misma, no puede generar un deterioro de los ingresos de los trabajadores que están empezando a encontrar empleo. No podemos empezar a malograr eso”.

Además, dijo: “Todas las medidas que se tomen para evitar el aumento de precios las vamos a apoyar. Ante una situación expecional, hay que tomar medidas expecionales”.