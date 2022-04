Paritarias: estiman aumentos de al menos 50% para 3 millones de trabajadores

El Gobierno arrancará hoy con el llamado masivo a negociaciones paritarias por adelantado en el sector privado con el propósito de llegar, en el corto plazo, a la renovación de las escalas salariales de más de 3 millones de trabajadores con aumento que prevé de hasta 55 por ciento. El Ministerio de Trabajo convocará a las primeras diez actividades de las 27 que apurará en esta instancia como respuesta a la escalada inflacionaria. Las negociaciones de esos rubros comenzarán la semana que viene, confiaron los funcionarios a cargo de la iniciativa.

La convocatoria correrá por cuenta de la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral y la tanda completa que organizó el Ejecutivo contempla a más de la mitad de los 6 millones de asalariados que están involucrados cada año en la ronda de negociaciones salariales. No obstante el texto de la norma del llamado prevé que otras actividades podrán sumarse por iniciativa propia a la discusión por adelantado de sus sueldos.

La iniciativa surgió a partir de las reuniones que mantuvieron la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT en el Ministerio de Economía. Las condujo el equipo económico con el ministro Martín Guzmán al frente junto a sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni. Fue la respuesta del sector más alineado con Alberto Fernández a las demandas de otros espacios del oficialismo, que responden a Cristina de Kirchner, por una política de ingresos más agresiva que pudiese contener, eventualmente, aumentos salariales generales por decreto.

El diseño de la paritaria masiva contempla negociaciones exprés con el objetivo de definir nuevas escalas salariales con vigencia desde este mismo mes, y aumentos a ser pagados en los primeros días de mayo. Entre las actividades convocadas figuran los gremios de Sanidad, construcción, Camioneros, Gastronómicos, Maestranza, Textiles, Mecánicos y Alimentación, entre otros. En Trabajo aseguran que entre todos los sindicatos llamados y los que previamente estaban en plenas tratativas para renovar sus paritarias, como Comercio, y los de recientes cierres, como la Unión Obrera Metalúrgica, totalizan 3,2 millones los trabajadores alcanzados.

La pauta salarial está muy por encima del 40% que había esbozado como guía el propio Moroni hace apenas algunas semanas. Ese número se vio superado por los primeros cierres (docentes, UOM) en la línea del 45 por ciento, y a partir de la aceleración de la inflación de los últimos meses y del número dramático que se espera por marzo, y que se conocerá la semana que viene, dan por sentado que el piso de la actual ronda será 50 por ciento y podrá estirarse en torno de cinco puntos más. En varios sindicatos, no obstante, aseguran que la cobertura de la inflación deberá estar incluso por arriba de esos parámetros, publica Ámbito Financiero.

El llamado quedó plasmado en la resolución 388 del Ministerio de Trabajo que prevé, además de las 27 actividades enumeradas, cualquier otra “que tuviera acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas”. El objetivo de esas aclaraciones es darles cobertura administrativa a los gremios que eventualmente pudieran pedir la reapertura de sus negociaciones o el inicio por adelantado y no figurasen en el listado inicial.