Salvó su vida de milagro tras chocar con dos caballos sobre ruta 34

Lo que le ocurrió a este salteño es realmente un milagro, circulaba en su vehículo particular por ruta Nacional 34 desde Ballivián hacia Orán, cuando se encontró con dos equinos que destruyeron su rodado, volándole incluso el techo.

"Tipo 4.30 de la mañana venía de Ballivían a Orán, salió del costado y ya lo vi de frente, quiso volverse, por eso le pegué de atrás. Venía con el cinturón, si me golpeé el pecho pero nada más. Es la historia de siempre. Llamé a la policía apenas pude salir, no voy a ser ni el primero ni el último", relató el hombre aún asustado por lo que le tocó vivir.

Continuando con su relato el hombre pidió "todos me dijeron que la saqué barata, me gustaría que a futuro se ponga más iluminación a esta parte y los puesteros se hagan cargo de los animales porque yo la saqué barata, pero puede ser otro, otra familia y no la puedan contar como la estoy contando yo".

Según explicaba el periodista de Multivisión uno de los animales cayó encima del rodado, un Peugeot 206 y le arrancó el techo. El otro equino fue arrastrado por un colectivo y el animal quedó en una playa de estacionamiento conocida de la zona.