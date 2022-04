Ya llega Los Secretos de Dumbledore: Prepárate para verla online

La nueva película de la saga de animales fantásticos ya se ha estrenado en Londres, y con ella, una ola de fanáticos ha hecho acto de presencia en un evento magistral junto a los actores que protagonizaron esta nueva producción. A pesar de la inevitable despedida de Johnny Depp, los amantes de los libros y películas del mundo mágico de J.K Rowling se mostraron emocionados por este regreso después de más de tres años. Conoce aquí todos los detalles y prepárate porque pronto la tendrás disponible en cuevana.

Complicaciones del estreno de la película

Antes de ver la película, debes conocer algunos datos que te pondrán en contexto de la película. En primer lugar, la película comenzó a rodarse en septiembre de 2020. Sin embargo, por la llegada de la pandemia, esta tuvo que aplazarse. Además, el conflicto de Johnny Depp que habría interpretado a Gellert Grindelwald en la segunda película, trajo como consecuencia su reemplazo, lo que supuso cambios en el rodaje.

Después de la noticia, la fanaticada del Wizarding World rechazarán la idea de un nuevo Grindelwald. Por supuesto, esto fue muy difícil para el actor Mads Mikkelsen que ahora tendría la responsabilidad de interpretar al personaje, pero también dar una esencia propia al mismo para ganar el corazón de los Potterhead. ¿Lo logrará?

A pesar que la fecha de estreno se había determinado para el 15 de julio de 2022, los fans recibieron la buena noticia que oficialmente, la película estaría en las pantallas del cine en Estados Unidos el 15 de abril. Warnes Bros también tenía bien guardado el título de la película, probablemente para ganar expectación en los fanáticos, y sí que lograron mantenernos atentos a todas las noticas.

Después de la salida del tráiler, la mayoría quedó impactado, comenzando a hacer especulaciones como que pasó con Tina Goldstein, y cómo es que Jacob usa una varita mágica siendo un Muggle. Por primera vez vimos a Mads como Grindelwald, ofreciéndonos un panorama de lo que vendría. Pero la realidad es que no estamos ni cerca de lo que veremos.

Una de las youtuber más populares del momento, “Capa Invisible”, que ya lleva varios años haciendo contenido exclusivo de Harry Potter, fue una de las invitadas al estreno del Londres. Durante sus videos se pudo ver la emoción que sintió durante todo su viaje y aunque no nos dio spolier, podemos deducir que la película si cumplirá con lo que hemos estado esperando por tanto tiempo. ¿Habrá superado todos los obstáculos? Eso está por verse.

Lo que debes saber de Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore

Ya se ha informado que la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares. Actualmente, ya se ha estrenado en otros países además del Reino Unido, entre los que se cuentan Australia, Suecia, España y Japón. Sin embargo, hasta los momentos, solo se ha logrado recaudar un total de 58 millones de dólares.

Según expertos del arte cinematográfico, estas cifras resultan decepcionantes para una película que había sido una de las más esperadas del 2022, además de pertenecer al mundo más popular desde 2002, año en el que se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Vale recordar que las dos producciones anteriores de la saga lograron recaudar más de 100 millones de dólares. Aunque todavía está en su primera semana de estreno y todavía no ha llegado a Estados Unidos, uno de los países más importantes para el mercado del cine, no se cree que esta nueva secuela logre superar los números de sus predecesoras.

En Reino Unido, los secretos de Dumbledore no logro más de 8millones de dólares, mientras que en China todavía no ha superado los 10 millones de dólares. Estas cifras no se pueden comparar a la película anterior que dobla y triplica (respectivamente), los recaudos obtenidos en dichos países. La buena noticia es que en Japón supero por más de un millón de dólares la película anterior. Por lo que todavía hay esperanzas.

Pero no todo son malas noticias. Aun cuando los números no apuntan a un récord mundial, la producción se situó como la película más vista en España, durante este fin de semana. Se espera entonces que, los números sigan subiendo a medida que pasan el tiempo, o eso es lo que esperan los fanáticos que aseguran que irán a verla varias veces, para apoyar el mundo mágico que este año cumple 20 años de existencia.