Salim: “En Salta hay dos ciudades distintas, una hacia el norte y otra al sur”

El concejal Alberto Salim, durante la última sesión del Concejo Deliberante, manifestó su preocupación por las diferencias que observa dentro de la ciudad y pidió obras para la Avenida Yrigoyen.

“Yo veo que en la Ciudad de Salta hay como 2 ciudades, una que está hacia el norte y otra que está hacia el sur, totalmente distinta, potencialmente distinta y no veo como que haya un proyecto como para mitigar estas diferencias”, disparó.

En este sentido, puso como ejemplo a las Avenidas del Bicentenario e Yrigoyen. “Nosotros si venimos desde el norte hacia el sur, encontramos una avenida extraordinaria de Reyes Católicos, llegamos a la Terminal y entramos a otra ciudad, con ese canal abierto, hay desagües de cloacas, las veredas de los costados del canal están totalmente destruidos, por ahí no puede cambiar nadie, no hablemos de alguien que tenga algún tipo de dificultad, nadie”, aseguró.

Además, se refirió a un proyecto que presentó a pedido de los vecinos que consiste en una pasarela para que puedan cruzar el canal para ir a tomar el colectivo sin dar toda la vuelta. “Hemos pedido ese puente, supongo que a eso lo tienen que ejecutar rápidamente, lo otro seguramente va a ser difícil, pero hay que empezar a trabajar”, dijo.

Asimismo, cuestionó que en los presupuestos no se contemplan obras para ir mejorando la situación. “Si nosotros estamos multando a los vecinos que no arreglan las veredas, y la Municipalidad no lo hace, empecemos por casa”, concluyó.