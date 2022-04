¿Citas en línea? 5 consejos para el primer encuentro

¿Has estado interesado en las citas en línea durante mucho tiempo o acabas de empezar y no sabes qué buscar? Las citas en línea se han vuelto significativamente más populares en los últimos años alrededor del mundo y han dejado de ser un tabú. Además, la pandemia actual impulsó a personas de diferentes edades a encontrar una manera de socializar sin salir de casa, por lo que muchos acudieron a este tipo de aplicaciones y sitios online.

En una encuesta realizada por Statista en 2021, se encontró que la razón principal para descargar este tipo de aplicaciones es para buscar una relación formal. Adicionalmente, los mismos encuestados indicaron que quieren parejas que tengan intereses en común o que sean físicamente atractivos. Por otro lado, solamente durante la pandemia de Covid-19, en Latinoamérica, la aplicación de citas alemana MySugarDaddy registró más de 750 mil usuarios nuevos. En la región, actualmente el ránking de dicha aplicación por número de usuarios activos se compone así:

México Chile Brasil Argentina Colombia Perú

La razón es que, es mucho más fácil escribir a extraños que tener que acercarse a ellos y puedes tener opciones de perfiles que te parezcan atractivos. Además, sabes a ciencia cierta que la persona puede querer o no, una relación, por lo que no hay tanto miedo a ser rechazado. Con todo, las citas en línea parecen mucho más agradables y fáciles que las citas en la vida real. Sin embargo, las citas en línea también pueden estar asociadas a ciertos peligros.

Citas seguras en línea: algunos consejos

Busca una plataforma de citas segura

Todos nos hemos encontrado con perfiles falsos en sitios de citas. Por lo general, apenas se puede creer lo que uno ve cuando encuentra a una persona extremadamente atractiva allí y, a menudo, uno se puede decepcionar bastante rápido, pues hay falsificaciones en sitios no serios, porque los perfiles de los usuarios no se revisan a fondo. Por lo tanto, no se nota cuando alguien usa fotos de otra persona allí, incluso, hay muchos perfiles que utilizan fotos de personas famosas. Esto es molesto y, lamentablemente, sucede con demasiada frecuencia, a veces incluso en sitios de buena reputación.

Ni en su casa, ni en la tuya

Antes de la primera cita, la gente ya está pensando en qué sitio podría ser la cita. Especialmente en tiempos de pandemia, es difícil encontrar un lugar adecuado donde puedan estar tranquilos y conocerse en paz, ya que aún en muchas ciudades, los restaurantes o bares están cerrados o es difícil reservar una mesa.

Pero no importa cuán difícil sea concertar una reunión y no importa cuánto ya confíes en la persona: nunca te reúnas (al menos en la primera cita) en la casa de tu cita o en la tuya. Después de todo, lo que tanto te gusta de la persona puede ser completamente falso y puede tener intenciones completamente diferentes.

Por lo tanto, es mejor reunirse con tu cita en público y permanecer cerca de otras personas, esto por tu propia seguridad. Lo más importante es que te sientas cómodo durante la cita y puedas disfrutarla. Otra opción es pedirle a un amigo que esté presente en el mismo establecimiento en donde estarás tú..

Un tip adicional es programar una “llamada de emergencia”, donde algún amigo te llame a una hora acordada (por ejemplo, una hora después de la cita) y dice que algo sucedió y que te necesita con urgencia. De esta manera, puedes escapar fácilmente de las citas incómodas y tienes una excusa fácil y creíble por la que tienes que ir.

No reveles demasiado sobre ti

Dile a la persona que quieres hablar lo menos posible sobre tu vida privada antes de la cita. Pueden ponerse al día más tarde, cuando se conozcan mejor. Solo revela tanto como quieras de ti mismo y recuerda: no estás obligado a hacer nada.

Mantén las cosas privadas, especialmente las direcciones, nombres de personas de tu familia, sitios que frecuentas, etcétera. Así que, vete a casa solo después de tu primera cita, sin importar lo bien que te lleves. Después de todo, para las primeras citas todavía es fácil fingir, y si tu cita resulta no ser una pareja a largo plazo, así puedes evitar cualquier problema.

Seguro que encuentras a alguien que te acompañe a casa después de tu cita.

Cuéntale a alguien de confianza que está en una primera cita

Para que, en caso de una emergencia, alguien pueda ayudarte y sepa dónde y con quién estás, debes mantenerlos actualizados sobre tu vida amorosa. En cuanto sepas cuándo y dónde será tu cita, platícalo con alguien cercano que pueda estar al pendiente de ti y disponible en caso de ser necesario.

Tómate en serio tus propias señales de advertencia y las de tus amigos

Al salir con alguien que conociste en línea, es mejor estar seguro y no lamentar. Por lo tanto, toma en serio las señales de advertencia. Por ejemplo, si uno de tus amigos encuentra extraña o sospechosa a la persona a la que le estás enviando mensajes, tómatelo en serio en lugar de sentirse atacado. Las personas que están cerca de ti y que se preocupan por ti tienen buenas intenciones. Por supuesto, depende de ti decidir hasta qué punto tendrás en cuenta los comentarios de un amigo en tus citas en línea. Además, también debes prestar atención a tus propias señales de advertencia, tan pronto como no te sientas cómodo con una persona, debes tener mucho cuidado, sigue tu intuición.

Toma estas sugerencias en cuenta si te son útiles y ¡disfruta tu próxima cita!