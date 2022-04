Inflación: "se debe implementar medidas alternativas pero firmes"

Así lo manifestó el diputado nacional, Lucas Godoy, quien estuvo presente durante el primer programa de Informate en la Noche que se transmite todos los jueves por Multivisión Federal.

Durante segmento estuvo acompañado con la conducción de Rebeca Aldunate y José Zambrano, mientras que el panel de invitados estaba conformado por la diputada nacional, Virginia Cornejo, y los periodistas Sebastián Quinteros y Rubén Fernández Paz.

Entre las diversas temáticas planteadas durante el debate sobresalió el índice de inflación durante el mes de marzo que fue publicado el miércoles por el INDEC, el cual fue del 6,7% y fue catalogada como la cifra más alta en los últimos 20 años.

Para Virginia Cornejo esta situación provoca que "el desánimo que tiene la gente realmente es increíble".

Por su parte, Lucas Godoy, señalo que "el mundo está teniendo inflación, Estados Unidos está cerrando una inflación interanual del 8%, es una realidad, nosotros estamos sufriendo esos embates que provocan un escenario geopolítico bastante complejo ha provocado una inflación mundial".

Y explicó que esto "no significa que nuestra inflación en la Argentina sea el resultado de eso, pero claramente no ayuda, los números de crecimiento en la Argentina no los manifestemos con voluntarismo u optimismo”. Además, consideró que "se debe implementar medidas alternativas pero firmes, hay procesos en la historia de salidas de grandes crisis como regulación de precios, precios máximos, me parece que es momento de analizar eso".