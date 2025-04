Denunciaron al trabajador que recibió $110 millones de más por error

Se trata de un maquinista que cobró 110 millones de pesos de más por un error administrativo, le pidieron que lo devuelva, pero no lo hizo. Es por esto que fue denunciado.

El fiscal abrió una causa contra el hombre y su esposa, que también está indicada como partícipe de la maniobra. El matrimonio podría ser imputado por el presunto delito de estafa.

La empresa Minera Andina del Sol despidió al maquinista Roberto Sarmiento y lo indemnizó con 110 millones de pesos por sus 15 años de trabajo en la firma. Días después, trascendió que por error, le habían depositado la misma cantidad nuevamente, cuando los empleados administrativos advirtieron la equivocación y la doble liquidación, buscaron la manera de solucionar el problema y recuperar el dinero.

Al contactar al maquinista, no lo pudieron localizar. Le enviaron cartas documentos para pedirle que devuelva el dinero, pero no respondió. Las autoridades de la empresa, acudieron a Delitos Informáticos y Estafas y lo denunciaron penalmente por apropiarse de dinero que no era suyo.

En ese contexto, los investigadores también apuntaron contra su esposa debido a que, a partir de informes bancarios, habrían descubierto que el hombre transfirió el dinero a la cuenta de la mujer, lo cual sería un indicio de que conocían la procedencia de la plata e intentaron desviarla.