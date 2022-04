Sin sanciones, la funcionaria de Salvador Mazza que manejaba bebiendo continuará en su cargo

En las vísperas de dar inicio a Semana Santa comenzó a circular en medios locales de Salvador Mazza un video donde se ve a una de las supervisoras de la Unidad de Cobro VOVE, Noelia Arenas, conduciendo su vehículo particular mientras bebía alcohol, junto a dos amigas.

La divulgación del video tuvo sus inmediatas repercusiones, intentando escalar a medios nacionales para lograr mayor impacto. Esta situación llamó la atención del interventor del municipio, Adrián Zigarán quien refirió al tema y afirmó que Noelia Arenas continuará en su cargo porque su desempeño es el esperado.

“No voy a bancar ofensivas de gente que quiere que la removamos de ese lugar de control donde hace un buen trabajo”

“Cuando se trató hacer ruido a nivel nacional se me despertaron algunas alarmas en lo personal porque esta chica viene cumpliendo su función de manera eficiente. Se trata de un área sensible de la municipalidad por ser un organismo recaudatorio como el VOVE (Verificación Obligatoria Vehicular)”, comentó Zigarán ante InformateSalta y añadió: “Ella viene haciendo una tarea altamente eficiente y me llamó la atención el interés o intención de algunas personas para sacarla de su lugar. Sin embargo haré todo lo contrario y la mantendré en su función, entiendo que más allá de esta actitud personal reprochable hay otros actores que intervienen para sacarla del lugar”.

Si bien no pesan sanciones sobre la empleada municipal, Zigarán reconoció que mantuvo una charla con ella para llamar su atención:

“Se le hizo saber que estas actitudes personales repercuten para mal y no corresponden, pero nada más porque hay que separar los tantos: ella estaba fuera de horario laboral y no conducía un vehículo oficial. Forma parte de su vida privada”

Volviendo a la intervención de actores político y no políticos que buscan la remoción de la funcionaria, Zigarán insiste en que la situación desnudó los intereses que hay sobre el área.

“La sociedad debe dejar de ser cínica porque hacen lo mismo. Algunos sostienen que los funcionarios tienen que ser funcionarios las 24 horas, sin tener vida privada. Nosotros no somos represores de conductas, tratamos de encontrarle solución a los empleados. Para mí es capítulo cerrado”, finalizó Zigarán.