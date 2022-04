Elisa Carrió: “La foto de Mauricio Macri con Donald Trump me dio vergüenza”

A la líder de la Coalición Cíciva Elisa Carrió le preocupa la gravedad de la crisis por la escalada inflacionaria y la fragilidad del Gobierno. También se mostró en contra de la actitud de los líderes opositores frente a la crisis en entrevista al diario La Nación.

-¿Teme vivir un revival de la crisis del 2001 frente al creciente hartazgo social con la dirigencia? ¿Visualiza un cambio de ciclo en la política argentina?

-La sociedad está muy cansada y hay una proyección de la bronca que se refleja en nuevos liderazgos. También hay una enorme confusión colectiva: millones de argentinos ya no registran ni los diarios ni la televisión, porque hay un exceso de polémica y una falta de destino y dirección. Yo creo que es preciso conducir a la Nación, independientemente de quién sea el presidente o los miembros del Parlamento, a un destino democrático, republicano y de derechos humanos para todos. Lo que se puede perder en la Argentina, por izquierda o por derecha, es el destino democrático.

-Macri dice que no habrá lugar para ideas populistas en JxC ni discursos “berretas” porque la sociedad demandará un cambio más rápido. ¿Coincide?

-Hace 25 años que la CC recorre el mismo camino: la pelea por el contrato moral, la baja de impuestos y la lucha contra la corrupción. Este fue el acuerdo que hice con Macri y que no fue del todo cumplido por el gobierno del Pro. ¿Está claro? Los casos de corrupción han seguido. Ahora, éste es el acuerdo y no nos movemos de acá. La CC no va a entregar un legado histórico, de poner el cuerpo y los valores, al servicio de ningún extremo. Ojalá -yo me llevo muy bien con él- nos encontremos con Macri en este lugar republicano, liberal, plural, con mucha más transparencia por parte de los integrantes de Cambiemos, entre ellos el Pro, en su financiamiento político. Lo que fuimos, somos. Y lo vuelvo a reiterar: los votos son circunstanciales, los principios son permanentes.

-¿Le preocupa esa cercanía ideológica que muestra con Macri con Milei?

-No. A mí…

-¿Y le molestó la foto de Macri con Trump?

-Sí. La foto me dio vergüenza, porque Trump asestó las instituciones con el asalto al Capitolio. Y esto, en términos institucionales, es imperdonable. Yo sentí mucha vergüenza como miembro fundadora de Juntos por el Cambio. Desconozco por qué lo hizo.

Donald Trump y Mauricio Macri se reunieron en Estados Unidos.

-¿Descarta ser candidata a presidenta en 2023?

-No. Sé lo que implica la responsabilidad de unir. Si no hubiera la posibilidad de un marco donde se respeten estos principios, no descarto ser candidata, aún para perder, pero para sostener la bandera. No me importan ni la victoria ni la derrota. Las banderas y los principios no los vamos a dejar de lado.

¿Quién será el gran elector de JxC? ¿Macri o usted?

-Ni idea. Ahora, los que dicen que destruyo, están equivocados. En todo caso, elijo la alianza y saco o pongo la carterita, pero no rompo jamás. Siempre construyo.

Carrió, en su casa de Capilla del Señor /Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Cristina y Macri deben retirarse y soltar el poder?

-Yo estoy retirada, pero estoy presente porque hay momentos en que hay que decir algunas cosas. Una sociedad tiene que tener un norte. Si no se mueve de esos principios, va a haber luz, aún en la oscuridad. Y si lo hace, va a salir cualquier cosa.

-¿Cristina y Macri no pueden correrse por su situación judicial?

-No quiero comentar.