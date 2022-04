Para la defensa de Cargnello, la causa podría terminar siendo archivada

De los temas más resonantes por estos días se encuentra la denuncia que se presentó contra el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, quien fue acusado por religiosas de la Carmelitas del Convento San Bernardo de supuesta violencia contra ellas.

Quien habló del tema fue el abogado de Cargnello, el abogado Eduardo Romani quien estuvo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta contando detalles de lo que pudieron interiorizarse del expediente, como así que buscan saber la verdad detrás de la causa estimando que esta terminará siendo archivada.

“Recibimos la denuncia el miércoles previo al Jueves Santo, pasó Semana Santa y nos presentamos ante el juzgado, pudimos ver el expediente para estudiarlo con profunda preocupación, porque no es un hecho habitual, no es normal”, reflexionó primeramente el abogado.

En este punto comentó que no surgen en el expediente pruebas de violencia. “No hay nada que se pueda entrever como violencia y mucho menos de género”, aseguró reafirmando que “no surge ninguna cuestión que haga entender que hubo violencia de ninguna forma, ni física, moral ni económica, entonces estamos con la misma intriga de saber si hay algún trasfondo, el porqué de esta denuncia”.

“Veremos también si hay una cuestión económica en esta denuncia”

Romani también manifestó que la relación entre Monseñor y las carmelitas del convento siempre fue excelente, cumpliendo cada uno su rol y los estatutos de la iglesia, esperando que ese vínculo pueda continuar de tal forma, volviendo a decir que nunca hubo pelea o cuestión de riesgo. En cuanto a su defendido, dijo que atravesó angustia al enterarse de la denuncia al no saber de qué se trataba, y que ahora esa angustia es por saber qué está pasando mientras esperan que se conozca la verdad.

Por último y al ser consultado sobre el video que, se afirmó, registraba una pelea entre Cargnello y una religiosa, Romani dijo: “No hay ningún video o alguna grabación, hay una serie de material incorporado al expediente, es parte de las pruebas que se acompañan, es cautelar el tema y no se analiza si existieron o no los hechos sino se aportan pruebas para, después, se analicen en el Juzgado la viabilidad del posible archivo, que creo sería la situación de este expediente”, concluyó.