La concejal Bennassar sostiene su defensa por el derecho animal en el Concejo Deliberante

Desde hace ya algunos meses la edil capitalina Inés Bennassar viene trabajando respecto a proyectos y políticas que contemplen el cuidado, la salud y el derecho animal.

Entre sus antecedentes más cercanos, la concejal llevó adelante una jornada vinculada a estas temáticas en el mes de febrero, dentro del Concejo Deliberante. Esta acción no solo generó interés en la sociedad y entusiasmo entre los proteccionistas, sino que además congregó profesionales y especialistas para analizar la legislación vigente y pensar acciones necesarias en la materia.

Siguiendo esta línea de trabajo y en vísperas al Día del Animal que se celebra este viernes 29 de abril, Bennassar volvió a traer a las tablas del Concejo la necesidad de darle tratamiento al derecho animal e incentivar la tenencia responsable.

View this post on Instagram A post shared by Ines Bennassar (@inesbennassarok)

Durante la última sesión, la concejal comentó: “No quiero dejar de manifestarme sobre el Derecho Animal. He presentado un Proyecto de Declaración que expresa y considera a los animales como seres sensibles y sintientes, sujetos de derechos. No podemos dejar pasar la importancia y lo que puede significar no darle tratamiento a ese tema”.

A esto agregó que el marco del Día del Animal invita a “tomar conciencia en el trabajo que falta realizar”. Tomó como referencia el trabajo del actual gobernador Gustavo Sáenz cuando se desempeñaba como Intendente de la ciudad, donde sin dudas entre sus más grandes bastiones se encuentra la erradicación de la tracción a sangre y el Hospital Animal.

“Que nada ni nadie nos haga pensar que luchar por una causa animal es luchar por una causa menor”, concluyó.