Es cordobesa, dos médicos la invitaron a hacer un trío pero un detalle la ofendió: “Caridad no hago”

“Cada día Twitter tiene un protagonista. La meta es nunca llegar a serlo”. Agostina Turner se ríe de su propia ironía. La frase inicial, la misma que la mujer cordobesa fijó en su cuenta de Twitter, se convirtió en su karma luego de que compartiera un mensaje que recibió hace pocos días en Instagram.

“Hola, ¿vivías en Córdoba? Tengo una propuesta”, leyó la traductora pública y comunicadora apenas abrió la notificación. “Con un amigo tenemos la fantasía de hacer un trío con una mina más grande, y vos nos gustás a los dos”, continuó.

Agostina no reveló el nombre del emisor. Incluso ocultó la foto de su perfil. “Tenemos 25, médicos los dos, con lugar y hay plata si querés. Si te interesa mandamos fotos. Es un piletazo esto así que perdón el atrevimiento y, si te ofende, no era la intención”, concluyó el mensaje.

La twittera de más de 30 años -bromea también con el número exacto de su edad- decidió publicar la captura en un tuit que por estas horas se volvió viral. “Lo que verdaderamente me ofende es lo de ‘mina más grande’”, expresó.

En diálogo con TN, Agostina reveló que se dio cuenta de la magnitud del tuit al observar el incremento en su número de seguidores, tanto en Twitter como en Instagram. “Entré a las solicitudes de mensajes y tengo un montón que dicen lo mismo: ‘Hola, ¿vivís en Córdoba? Tengo una propuesta”, dijo.

La mujer manifestó que su primera reacción fue de gracia: “Me reí. Creo que me enviaron eso porque hace unos días comenté en Twitter que un chico de 20 años quería convencerme de darle una oportunidad. Me parece, intuyo, que estos chicos vieron eso y me hicieron la propuesta”.

“Le respondí que no cobro por tener relaciones sexuales y que si lo hiciera sería algo muy oneroso, dudo que lo puedan pagar”, agregó. Agostina indicó que, ante la negativa, procedieron a preguntarle si lo haría gratis. “No, filantropía no hago y caridad mucho menos. Hablé con uno solo en representación de los dos. Quedó todo bien”, sostuvo.

“Ni me di cuenta de la repercusión, tenía los tuits silenciados. Me lo comentaron algunas personas y por la cantidad de respuestas trascendió más. No tenía ninguna intención de ser viral. Ahora me comentan ‘uy esta pesada que siempre quiere robar likes, seguro es falso’. Pocas cosas me ponen tan de mal humor que eso, la gente que imagina que uno inventa cosas en Twitter para ser famoso”, dijo Agostina.