Los salteños desaprueban a Milei y aprueban a Emiliano Durand y Gustavo Sáenz

Los salteños hicieron sus valoraciones al cumplirse el primer año de gestión del gobierno nacional y municipal. También se animaron a opinar sobre la gestión del gobernador.

El móvil de InformateSalta salió a la calle a dialogar con los salteños ante el primer aniversario de la presidencia de Javier Milei y el gobierno libertario. Según expresó la mayoría, no está contento con el primer año, porque sostienen que no comparten sus ideas, porque la gestión no es buena, o porque han recortado ingresos a las provincias.

“Le pongo un 0, no lo vote porque no me agradan sus ideas ni su forma de ser, no soy K ni no K. Mi intención de voto era otra, pero no alcanzó” expresó una de las salteñas. También obtuvo el visto bueno de algunos salteños, quienes pidieron paciencia y tiempo.

En el caso del gobernador Gustavo Sáenz destacaron que viene haciendo las cosas bien a pesar de los pocos fondos que se enviaron desde Nación, y en general los salteños aprobaron su gestión.

En la misma línea, los salteños aprobaron la gestión de Emiliano Durand, a quien le destacaron la capacidad de respuesta que ha tenido desde la Municipalidad a los reclamos de los vecinos. “Emiliano es excelente me gusta todo lo que está haciendo. Cuando uno le hace reclamos, responden” afirmó una de la salteñas al ser consultada.