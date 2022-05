La furia del arquero que se comió dos goles de Maradona sobre la camiseta: “No la usaría ni para lavar los platos”

La subasta de la camiseta que Diego Maradona utilizó en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986 despertó la furia de Peter Shilton.

El ex arquero, que sufrió en primera mano los dos goles más recordados del Diez, expresó su fastidio, a la vez que criticó a su compañero Steve Hodgey por habérsela quedado después del encuentro.

“No hubiera cambiado camisetas con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en mi casa, ni siquiera para lavar los platos”, remarcó Shilton, quien nunca ocultó su enojo contra el astro por lo sucedido en aquel partido.

El ex arquero fue más allá al revelar que ni él ni el resto de sus compañeros supieron que Hodgey había hecho el intercambio de camisetas con el Diez y afirmó que, de haberse enterado, se la habrían roto.

“No se la habría podido quedar porque se la habríamos roto en mil pedazos”, sostuvo Shilton.

Y agregó: “Creo que Hodgey está feliz porque no lo hicimos. El hecho de que no nos lo haya dicho muestra que él sabía lo que estaba haciendo”.

“Estábamos muy enojados, pero menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo de ese partido. Es justicia poètica por haber sido estafados en ese Mundial”, cerró.

Sus dichos se conocieron días después de que la mítica camiseta que Diego Maradona usó en el partido entre la Argentina e Inglaterra en aquella Copa del Mundo fuera vendida en casi 9,3 millones de dólares en una subasta.

No trascendió el nombre del comprador.

Todas las declaraciones de Peter Shilton

“No hubiera cambiado camiseta con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día”

“Ni siquiera usaría su camiseta en mi casa, ni para lavar los platos en mi bungalow”.

“Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodge tenía su camiseta en el vestuario, no lo hubiese logrado. La hubiésemos roto en mil pedazos”.

“Él (Hodge) sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”.



“Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado”.



“Estábamos muy enojados. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego”.

“Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista”.



“Ninguno de nosotros podría haber soñado que valdría tanto”.

Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho”.

“Hodge siempre ha sido fiel a lo largo de los años; ¿Cómo podía pensar en cambiar de camisa con él cuando hacía trampa?”.

“Me alegro por él. Él cobró venganza por todos nosotros”.

“Ha ganado una gran cantidad de dinero con Maradona engañándonos. Es una fortuna para lo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera”. /TN