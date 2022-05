UCASal trabaja en optimizar protocolos en las escuelas ante casos de abusos

Durante la jornada de este miércoles se llevó adelante la segunda mesa de dialogo con el Observatorio para la Protección infantil de la Universidad Católica de Salta, en la que participaron referentes del Ministerio Público Pupilar y del Ministerio de Educación de la provincia de Salta.

Según explicó, la licenciada Fanny Arrieta, Coordinadora del Observatorio a InformateSalta, aseguró que "la intención de esta Mesa de trabajo es sentar en una mesa diferentes organismos que están trabajando en la protección de niños, niñas y adolescentes sobre todo en el tema de abuso sexual".

El objetivo en esta segunda mesa se basó en revisar el protocolo que se emplea o se pone en práctica en Instituciones educativas para la denuncia de sospecha o evidencia de casos de abusos de niños, dentro y fuera de la escuela.

"Hay puntos que hay que mejorar, la experiencia nos lleva a ir mejorando y estamos buscando acuerdos en estos puntos para que el protocolo responda a la realidad que se vive".

Cabe recordar que durante la primer mesa de dialogo, se trabajó con la línea de acompañamiento 102 y el 911. La próxima se planifica con el área de Seguridad, y el ministerio de Educación y/o el Ministerio Pupilar".

Consultada por como se encuentra Salta en materia de protección, manifestó que estamos ensimismados en el individualismo y el consumismo, donde los chicos están relegados en la atención en Salta. "Hay muchos organismos que están trabajando mucho y bien, pero no es suficiente, a veces muchos organismos se superponen en su acción y no se coordinan, no se articulan y por lo tanto esto lleva a duplicar esfuerzos que terminan siendo pocos".

Por último, explicaron que la intención de las mesas es concientizar y hacer más eficiente la llegada de la protección de los chicos. "Todos los días conocemos estos tipos de casos, muchas veces llegamos tarde o la burocracia que rodea muchas actuaciones, que hay que llevar a cabo lleva a que se lentifique la protección del niño y esto es lo que nosotros estamos empeñados en trabajar, evidenciando que esto está pasando".

Trabajos a futuro desde el Observatorio

El 16 de mayo el Observatorio iniciará un curso a docentes y directivos bajo el nombre de "La centralidad de la Escuela en la prevención del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. "Nosotros hemos notado que los docentes y las instituciones necesitan capacitación sobre abuso", dijo.

Además indicó que "cuanto menos conozcamos el umbral aumenta y vamos a reaccionar tarde, la idea es capacitar sobre todo a los docentes, es en la escuela donde el niño tiene la válvula de escape para poder contar o evidenciar que algo le está pasando en la casa".

En junio también se capacitará a docentes y profesionales que tengan manejo de niños y adolescentes. El tema será "los milenians y la pornografía". "Hoy en día nuestros adolescentes están consumiendo mucha pornografía y eso desvirtúa su desarrollo psicosexual y a la vez los pone en situación de riesgo ante el grooming, porque empiezan a navegar en redes buscando este tipo de cosas y en seguida estas organizaciones que quieren acercarse a los niños con otras intenciones los captan" puntualizó en pos a los cursos.

Además en el área de Extensión se va trabajar con algunas instituciones educativas sobre los derechos de los jóvenes y niños. "El trabajo es mucho, somos pocos pero allá vamos" concluyó la Coordinadora.