Comenzó el debate por la Boleta Única de Papel en Diputados

En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, comenzó este miércoles el debate sobre la implementación de la Boleta Única de Papel para las elecciones de 2023.

La iniciativa fue impulsada por casi todos los partidos de la oposición que alcanzaron un amplio acuerdo que se materializó en una convocatoria a una sesión especial. Allí sumaron 132 votos para aprobar una moción para emplazar a un plenario de comisiones para los días 11, 17, 24 y 31 de mayo. A fin de mes deberán emitir dictamen para poder debatir el tema en el recinto a principios de junio.

La discusión comenzó con un contrapunto en torno a la posibilidad de que las primeras sesiones informativas sean mixtas, es decir, con la posibilidad de que los diputados y los expositores participen de manera virtual. Desde Juntos por el Cambio argumentaron que el artículo 114 bis del reglamento permite la modalidad mixta. Sin embargo, la bancada oficialista, en las voces de Leopoldo Moreau y Germán Martínez, señaló que ese artículo sólo se refiere a las audiencias públicas y que la decisión de adoptar la modalidad mixta solo la puede tomar el pleno de la Cámara.

Ante la falta de acuerdo y la demora en el inicio de la discusión, Mario Negri expuso que Juntos por el Cambio estaba dispuesto a aceptar que todas las reuniones, incluso las informativas, sean presenciales.

Una vez resueltas estas diferencias, los diputados pasaron a debatir la implementación de la Boleta Única. Llamativamente, ningún diputado del Frente de Todos hizo uso de la palabra para esgrimir sus argumentos en contra de la reforma electoral.

No obstante, en la previa del plenario, el diputado Leopoldo Moreau confirmó el rechazo del oficialismo. “Cuando no hay un problema, no hay que crearlo. El sistema electoral funciona perfectamente bien y el proceso es transparente. Además, los argentinos ya tienen incorporada esta forma de votación”, dijo en una entrevista con Diputados TV.

En esa línea, explicó que tampoco es cierto que la BUP sea más barata dado que es más grande y se imprime a color. También agregó que para mejorar la transparencia hay otras cuestiones más importantes como discutir el financiamiento de las campañas electorales.