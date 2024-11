Jubilaciones de Privilegio: ¿Quiénes la cobran y de cuanto son?

El Gobierno decidió dar de baja la asignación mensual vitalicia que cobra la ex presidenta Cristina Kirchner y la pensión como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que implicará un ahorro de $21.827.624. Desde ANSES sostuvieron que “el acto administrativo ya ha sido ejecutado” y que “será publicado mañana y actualmente se está procediendo a la notificación del mismo”. Ante esto, ¿qué otras jubilaciones de privilegio paga el Estado?.

El Estado paga actualmente 5 pensiones vitalicias a ex presidentes, 4 a ex vicepresidentes, y 3 a viudas de ex mandatarios fallecidos, y una a una de sus hijas. En total, esos 13 beneficios le implicaron al Estado este mes $183.087.454 en bruto, según los datos de la ANSES publicados por Infobae.

Cristina Kirchner cobra la pensión como ex mandataria por la ley 24.018 que prevé una pensión de por vida para los mandatarios y sus vicepresidentes cuando cesan en el cargo. El haber es equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia , en el caso de quienes ejercieron la primera magistratura, y de tres cuartas partes de ese monto para los vicepresidentes.

Este doble beneficio hizo que Cristina Kirchner fuera la que más cobre de los 5 ex mandatarios. Cristina Kirchner recibió por las pensiones vitalicias de privilegio en total $ 35.255.297,73 en bruto, el equivalente a 136 jubilaciones mínimas. La suma se compone de $19.645.844,41 bruto por su rol de ex presidenta, y $15.609.453,32 como viuda de Néstor Kirchner. Luego de los descuentos, en mano, percibió $ 21.827.624,65 por ambos beneficios.

En monto, el segundo ex presidente que más cobra es Alberto Fernández: $17.606.729 en bruto

Adolfo Rodríguez Saá, que solo ocupó la presidencia 7 días en las convulsionadas jornadas de diciembre de 2001, sí la percibe. En noviembre fue de $16.194.431 en bruto

Mauricio Macri, en tanto, percibió en noviembre $16.898.760

Gabriela Michetti percibió $12.275.839 en bruto

Julio Cobos percibió en noviembre $12.145.828 antes de los descuentos.

Boudou, cobró este mes $10.284.684 en bruto, pese a haber sido condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública mientras era vicepresidente.

Daniel Scioli, actual secretario de Turismo en el gobierno de Milei, percibió este mes $8.426.273 por haber sido vicepresidente de Néstor Kirchner

Las viudas e hijas también cobran:

La ley 24.018 prevé en su artículo 4 que, en caso de fallecimiento, el beneficio “se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los 18 años de edad”. La pensión vitalicia será, en ese caso, equivalente al 75% de la suma establecida para los presidentes y los vicepresidentes.