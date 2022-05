Pablo Outes: “Hay ministros que no están a la altura de lo que Sáenz espera”

Pablo Outes, coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, visitó el programa De Buena Fuente, donde opinó respecto al desempeño del gabinete provincial. "El gobernador al momento de evaluar a los funcionarios está teniendo mucha carga”.

"Hay ministerios que lógicamente no van a la altura de lo que el gobernador está esperando, y que también generan tensiones", continuó Outes sin precisar cuáles son las carreras que se encuentran en esta situación.

Si analizamos cuáles fueron las carteras que mostraron cambios en este último tiempo encontramos al Ministerio de Seguridad y Justicia, y también el de Desarrollo Social, donde se han cambiado funcionarios en poco tiempo.

"Espero que la situación se pueda ir poniendo mejor pero también hay diálogo del gobernador con los ministros en donde vamos volcando las expectativas", advirtió.

Consultado por los ministros más cuestionados, no se atrevió a nombrar a los que "no están a la altura" de lo que demanda el gobernador, delegando en Sáenz la responsabilidad. "Ese tema lo tendría que evaluar él y no quiero generar internas que no son necesarias, pero hay una disposición. Como gobierno siempre se quiere más, hay un alto proceso inflacionario, y hay más tensión que antes", finalizó.