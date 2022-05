"Las mujeres también encaramos": quiso conseguir el número de un chico que tenía novia y le salió mal

A la hora de entender quien intenta "encarar" o seducir a quien, si un hombre a una mujer, o a la inversa, pueden generarse discusiones eternas, además de surgir muchas opiniones que pueden rozar algunos preceptos machistas.

Desde las costumbres más tradicionales se dice que los hombres son los que tienen que encarar a las mujeres, pero hoy sabemos bien que eso es un pensamiento totalmente del pasado y que en muchas ocasiones son las mujeres quienes dan el primer paso en una relación.

En las redes sociales, muchas jóvenes usuarias escrachan a hombres que, aún teniendo novia, acosan a mujeres a un punto preocupante.

Pero es muy extraño ver casos en los que sea al revés.

Esto es lo que le sucedió a un joven playero de una estación de servicio, quien rechazó a una mujer que quería sacarle el número de celular y luego le dejó bien en claro que no quería pasarle su contacto, porque ya tenía novia.

La usuaria @aldanagulli publicó en su cuenta de TikTok un video que se hizo viral, en el que le insistió a un joven para que le dé su número de celular, a pesar de que él dejara en claro que no quería saber nada del asunto.

La publicación logró 95 mil "me gusta", más de 1600 veces compartido y más de 3400 comentarios.

"Las mujeres también encaramos, aunque me salió mal", escribió la usuaria de TikTok en su cuenta de esa red social de videos.

En el video se podía ver a la joven que había ido a cargar a una estación de servicio, sólo para poder encarar al chico que trabajaba como playero y no porque necesitara cargar combustible.

"Me encanta, me encanta el playero. Vamos a ver si me da su número de teléfono", dijo la usuaria la comienzo de su relato.

El playero se acercó al auto de la chica y le preguntó si iba a cargar, mientras que ella le dijo: "Mm, escuchame, ¿me podés dar tu número de teléfono?".

Luego de eso, el joven trabajador le dijo que no, porque tenía novia. Sin embargo, la chica redobló la apuesta y le aseguró: "Pero mirá que no soy celosa. O sea, no me podés dar tu número de teléfono".

Por su parte, el playero le volvió a decir, seco, que no podía y le preguntó nuevamente si iba a cargar, porque estaba "ocupando un espacio" de la estación de servicio.

"Bueno, pará, re mala onda. Necesito que me des tu número de teléfono". En ese momento, ya un poco más calmado en su actitud, le ratificó su respuesta de que no podía darle su número.

Al final del video, la tiktoker dio hizo una reflexión sobre su fallido intento de conseguir el número del playero de una estación YPF.

"Hay gente, estoy re decepcionada. O sea, gasté 2000 mangos en cargar nafta al pedo, porque la verdad no lo necesitaba y no me quiso pasar su número de teléfono", protestó.

Los mejores comentarios del video viral

Los usuarios de esta red social no tardaron en dejar sus comentarios al respecto: "Creo que así no se juega", "No soy celosa jajaja"; "No tiene sentido lo que hacen... como apuestan así por dios"; "Dijo ’no puedo’ no dijo ’no quiero’ mmm"; "¡¡¡Bien por el chico!! Trabajo es trabajo. Te respondió bien. La ubicó"; "Ese es un hombre, tiene novia, dice"; "Esa es la respuesta que toda mujer quiere que de su pareja. Es oro puro el tipo".

Por otro lado, muchos usuarios dijeron que en realidad ese chico que trabaja en la estación de servicio es el novio de la joven y que el video estaba armado.

No obstante, no se sabe si el video es real o falso, pero sí que generó muchísima controversia entre los usuarios. /Crónica