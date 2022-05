Confirmado: Medrán dejó de ser el técnico del cuervo

Tras ganar el clásico ante el santo por 1 a 0 y siendo uno de los invictos del torneo Federal A, las sospechas se confirmaron y el entrenador Ezequiel Medran dejó de ser el técnico del cuervo y se hará cargo de Atlético Rafaela equipo que compite en Primera nacional.

La noticia fue confirmada por el presidente Héctor DFrancesco en Equipo 10 al decir que: “Me une una relación casi de hermanos con Ezequiel. Me pone contento por él aunque no sé si es una decisión acertada. El dejó muchas cosas por Central" y además agregó que: “Tenemos que buscar otro técnico para ascender. Estamos hablando de opciones. Tengo que tomar una decisión en 24 horas”.

El entrenador santafesino llegó en el 2018 al cuervo donde en el 2019 logró el ascenso y la tan ansiada vuelta al Federal A luego de 5 años en el que el cuervo no podía salir del torneo Regional Amateur. Medran en estos 5 años en los que estuvo al frente del plantel cuervo logro llegar a instancias finales para ascender a la Primera Nacional, en toda su estadía en el club de calle Entre Ríos logró ganar un solo clásico que fue contra el santo por 1 a 0 después de 8 años que no se haya disputado el súper clásico salteño entre santos y cuervos debido a que no compartían categoría.

El entrenador dará una conferencia de prensa mañana para notificar su decisión y partiría para hacerse cargo de Atlético Rafaela en donde debutó como jugador profesional y obtuvo el ascenso a Primera División. Los dirigentes cuervos ya buscan su reemplazante en los que están en carpeta son Rubén Yagui Forestello, Pablo Martel entre otros